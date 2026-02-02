Sergio Fajardo propone debate público a Abelardo De La Espriella de cara a las presidenciales

El candidato presidencial Sergio Fajardo, le propuso a través de su cuenta de X, un debate público a Abelardo De La Espriella, con el fin de compartir más de sus proyectos políticos.

No obstante, el mensaje venía acompañado de un texto en contra del abogado, asegurándole que no está de acuerdo con que llegara a la presidencia.

“Si usted tiene la opción de ser presidente, sería una calamidad para Colombia. Se lo digo con todo el respeto, pero con toda claridad”, afirmó Fajardo.

Dijo también que creía que los dos extremos, es decir, al derecha que representa De La Espriella, y la izquierda, en cabeza de Iván Cepeda y el Presidente Gustavo Petro, son un riesgo para Colombia.

“Nos llevarían a una confrontación social y a una división profunda de nuestra patria”.

Seguido de esto, asegura el exgobernador de Antioquia que hay alternativas: “y es la que estamos construyendo con independientes y todas las fuerzas políticas moderadas de nuestro país. Por una Colombia de progreso y sin corrupción”.

Luego le confirma que pueden hablar de estos temas y de sus proyectos políticos en un debate público.

Esto se da en respuesta a un trino de Abelardo De La Espriella, en el que por el contrario afirmaba que le tenía respeto y consideración a Fajardo.