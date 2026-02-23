Defensa de Nicolás Petro pidió al Juez inadmitir declaración de Armando Benedetti: esta es la razón

Nicolás Petro durante la audiencia preparatoria para su juicio.

La defensa de Nicolás Petro solicitó inadmitir la declaración del ministro del interior, Armando Benedetti. Asimismo, se pidió declarar ilegal a la captura contra el exdiputado del Atlántico.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Sobre la declaración de Armando Benedetti, ministro del Interior, la defensa de Nicolás Petro sostuvo que no congruente escuchar al alto funcionario cuando la Fiscalía había indicado que este no es un proceso en el que se investiga a una campaña presidencial y mucho menos, el ingreso de dineros a dicha campaña.

“Por eso, su señoría, le pido por favor que inadmita esos testimonios, que reponga la decisión porque no existiría congruencia al respecto. Yo he escuchado efectivamente en audiencias preliminares, en audiencias de revocatoria la medida de aseguramiento de Nicolás, que la fiscalía ha dicho de viva voz que este caso no se trata de dineros que ingresaron a la campaña”, dijo.

También pidió que se inadmita la declaración del representante de Agmeth Escaf.

Lea también: Defensa de Nicolás Petro impugna admisión del celular de Day Vásquez y cuestiona “fuente no formal”

Otras solicitudes

Por otra parte, Carranza solicitó al Juez que se declare ilegal la captura de Nicolás Petro por este caso ante las denuncias de presuntos abusos durante la diligencia.

Asimismo, Carranza pidió que se reevalúe la decisión del Juez Hugo Carbonó debido a que dejó por fuera la declaración de renta de Gabriel Hilsaca.

Dijo que, aunque se entregó dinero a Nicolás Petro, este recurso podría demostrar el origen de los recursos.

Le puede interesar: Los presuntos tentáculos del Cartel Jalisco Nueva Generación en la región Caribe

Por última parte, Carranza apeló el rechazo como testigo a Juan Camilo Pachón, quien es representante legal de una empresa llamada Brands and Business.

Manifestó que su declaración podría explicar si le dieron dinero a Nicolás Petro y para qué fue utilizada.

La audiencia se suspendió y continuará este martes, 23 de febrero, a las 8:30 de la mañana.