El IDU inició el plan piloto de jardines verticales en la Avenida 68

Desde el IDU presentaron el nuevo proyecto de jardinería urbana, inicialmente el proyecto se desarrolló en el puente curvo de la avenida 68 con calle 26, que hace parte del grupo 5 de la troncal de la avenida 68. Sin embargo se extenderá en los próximos meses a otros puentes de la ciudad.

“El señor alcalde Carlos Fernando Galán nos pidió que buscáramos la forma de integrar la naturaleza con nuestros proyectos de infraestructura y por eso iniciamos un plan piloto en el grupo 5 de la avenida 68, que estamos trabajando con el Jardín Botánico, con el que buscamos darle más verde a los proyectos. Se trata de columnas verdes que tienen el propósito de atraer polinizadores y mejorar la conectividad”, dijo el Director del IDU, Orlando Molano.

El proyecto se extenderá en otros puntos de la ciudad

El proyecto se realizará también en los puentes de:

La autopista Norte con calle 94 .

. Los de la intersección de la av. Boyacá con calle 127 y av. El Rincón.

y av. El Rincón. El de l a 68 con calle Tercera .

. En la glorieta elevada que se construye como parte del grupo 4 de la troncal de la av. Ciudad de Cali con av. Las Américas.

“En este piloto, las especies que estamos utilizando van a llegar a cierta altura y no van a tocar los aisladores sísmicos, por temas de mantenimiento; adicionalmente, el puente también lo estamos adornando con grafitis alusivos a nuestra naturaleza. Desde ahora, varios de nuestros proyectos van a tener estas columnas verdes maravillosas”, agregó el director Molano.

¿Cómo van las obras de la Av 68?

Con corte al 13 de octubre de 2025, el promedio general de la fase de construcción es del 71.43 %; a lo largo de sus 17.07 km, distribuidos en 9 grupos, ya se han habilitado importantes segmentos de nuevo espacio público y de vías, así como infraestructuras que ayudan a mejorar la movilidad como el puente de la calle Tercera, el puente del costado occidental sobre la calle 26 y el puente de la calle 100 con av. Suba.

Nuevo cierre en el suroccidente de Bogotá por obras de la primera línea del Metro

Comenzó la construcción de la nave central de la Estación número 7 de la Primera Línea del Metro de Bogotá. Esto, en la intersección de la av. Carrera 68 con la av. Primero de Mayo entre las localidades de Puente Aranda y Kennedy al suroccidente de la ciudad.

Estas labores se extenderán, aproximadamente, durante un año, ocasionando un nuevo cierre en esta zona de la capital.

La calzada rápida de la Carrera 68 en la intersección con la av. Primero de Mayo, en sentido norte a sur, cerrará totalmente. El tráfico será desviado a la calzada lenta del costado occidental de esta avenida con el fin de garantizar la continuidad del recorrido habitual en el sector.

En adición, la ciclorruta de la av. Carrera 68 se trasladará a la calzada mixta oriental, entre la calle 27 sur y la transversal 53.

Estas labores se suman a otras que se vienen desarrollando en ambos corredores viales y que han ocasionado cambios en la operación de nueve rutas zonales, al igual que distintos desvíos temporales en el sector a lo largo de los últimos meses.