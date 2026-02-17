TransMilenio ofrece pasajes GRATIS: quiénes pueden recibirlos y cómo activarlos

La Alcaldía de Bogotá continúa con la entrega de pasajes gratis en el sistema TransMilenio como parte de la Estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), dirigida a población vulnerable en la ciudad.

El beneficio es operado por la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), en articulación con la Secretaría de Movilidad y TransMilenio, y consiste en la asignación mensual de pasajes que se cargan en la tarjeta personalizada Tullave.

¿En qué consiste el subsidio para TransMilenio en Bogotá?

Los pasajes gratis se entregan mediante recarga electrónica en tarjetas personalizadas.

Las personas beneficiarias deben activar el subsidio en taquillas o en los puntos de carga automática ubicados en estaciones y portales.

El programa se enmarca en el Acuerdo Distrital 031 de 2025 y en el Plan Distrital de Desarrollo, que establecen la operación del subsidio de transporte dentro del esquema del Ingreso Mínimo Garantizado.

Le puede interesar: ¿Precio del pasaje de TransMilenio bajará en Bogotá tras suspensión del salario mínimo 2026?

¿Quiénes pueden recibir los pasajes gratis del TransMilenio en Bogotá?

El beneficio está dirigido a:

Personas en situación de pobreza extrema o moderada, según clasificación del Sisbén IV.

Personas mayores de 62 años.

Personas con discapacidad.

Desde febrero de 2026 también se amplió la cobertura para:

Personas que residen en viviendas tipo pagadiarios.

Personas mayores con dependencia moderada vinculadas al servicio Comunidad de Cuidado de la SDIS.

Personas exhabitantes de calle vinculadas al servicio de Hospedaje Social de la SDIS.

El subsidio se asigna de acuerdo con el nivel socioeconómico y criterios de focalización.

También puede leer: Demandan ante la justicia el decreto que autorizó el aumento del pasaje del SITP en Bogotá

¿Cuántos pasajes entrega el subsidio para TransMilenio en Bogotá?

La cantidad varía según el grupo poblacional y la clasificación en el Sisbén.

Personas con discapacidad pueden recibir entre 1 y 12 pasajes .

. Personas mayores de 62 años, entre 1 y 8 pasajes .

. Población en pobreza extrema o moderada, entre 5 y 7 pasajes.

En el caso de nuevos grupos:

Habitantes de pagadiarios: 7 pasajes (pobreza extrema) o 5 (pobreza moderada).

(pobreza extrema) o 5 (pobreza moderada). Personas mayores en Comunidad de Cuidado: 8 pasajes .

. Exhabitantes de calle en Hospedaje Social: 22 pasajes.

¿Cómo activar o recargar los pasajes del subsidio de TransMilenio en Bogotá?

Si ya tiene tarjeta personalizada:

Presente su tarjeta TuLlave en una taquilla o punto automático. Seleccione la opción ‘Transacciones virtuales’. Elija ‘Solicitar subsidio/convenio’. Active los pasajes asignados.

Si no tiene tarjeta personalizada

Debe personalizarla en un punto autorizado antes de acceder al beneficio.

Requisitos clave para acceder al subsidio:

Residir en Bogotá.

Contar con encuesta Sisbén IV o pertenecer a poblaciones focalizadas en exclusión extrema .

o pertenecer a poblaciones focalizadas en . Tener tarjeta TuLlave personalizada activa.

En el caso de personas mayores de 62 años o con discapacidad que no estén en Sisbén, podrán recibir al menos un pasaje si cuentan con tarjeta personalizada.

También le puede interesar: Bogotá abrió más de 2.700 vacantes de trabajo: perfiles y paso a paso para postularse

¿Cuándo se recargan los pasajes del subsidio de TransMilenio en Bogotá?

Cada mes, la Secretaría de Integración Social anuncia la disponibilidad del beneficio.

Si la persona no utiliza todos los pasajes en el mes correspondiente, al siguiente periodo solo se completará el cupo asignado según su perfil.

¿Dónde consultar o reportar problemas sobre el subsidio de TransMilenio en Bogotá?

Si la tarjeta aparece inactiva pese a cumplir los requisitos, se puede contactar a la Secretaría Distrital de Integración Social a través de la línea (601) 380 8330, opción 6.

También se puede consultar información en los canales oficiales:

Sitio web de Integración Social: https://www.integracionsocial.gov.co/

Portal oficial de TransMilenio: https://www.transmilenio.gov.co/

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: