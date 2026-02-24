Así puede consultar si tiene proceso de embargo en 2026: Link Rama Judicial y paso a paso explicado

Muchos colombianos no tienen claro lo que es un proceso de embargo, cómo se hace y qué debe hacer si tiene uno de estos procesos. Aquí en Caracol Radio le contamos todo lo que debe saber al respecto.

Lea también: ¿Debe administración? El vacío legal que salva sus muebles del embargo, pero deja su casa en riesgo

¿Qué es un embargo?

Un embargo es una medida de aseguramiento sobre un bien mueble o inmueble propiedad de un deudor, para garantizar el pago de una deuda a su acreedor.

Cuando una entidad o persona natural adquiere una deuda, está en la obligación de pagarla en el número de cuotas establecidas con la entidad financiera o acreedor. Si esta obligación no se cumple, algunas consecuencias comienzan a operar, como el embargo.

El embargo es un proceso judicial que implica la retención por deudas que no han sido canceladas en su oportunidad. Adicionalmente, como todo proceso judicial, esto debe ser ordenado por un juez de la República a solicitud de un acreedor, cuya obligación no ha sido cancelada a tiempo por el deudor.

Le puede interesar: ¿Cuánto es lo máximo que le pueden embargar del salario en 2026? Tabla con topes y porcentajes

¿Le pueden embargar el salario?

Cuando una persona natural o una entidad adquiere una deuda, está en la obligación de pagarla, pero, en caso de no cumplir con los pagos, en consecuencia, podrá comenzar a operar el embargo.

Obligaciones alimentarias: como pensión de alimentos para hijos o cónyuge, con posibilidad de embargo de hasta el 50% del salario. Según lo dispuesto por el Código Civil.

como pensión de alimentos para hijos o cónyuge, con posibilidad de embargo de hasta el 50% del salario. Según lo dispuesto por el Código Civil. Deudas con cooperativas: Créditos adquiridos con cooperativas legalmente autorizadas.

¿Cómo saber si tiene un proceso de embargo?

Los ciudadanos pueden verificar si tienen un proceso de embargo a través de plataformas oficiales, específicamente de la Rama Judicial de Colombia. Una vez en el sitio, puede ir a la opción ‘Consulta de Procesos’ y seleccionar ‘Consulta de Procesos Nacional Unificada’.

Debe tener en cuenta que para que exista un embargo, no hay un monto mínimo de deuda establecido para que un acreedor pueda hacer esta solicitud. No obstante, este recurso suele aplicarse en casos donde la deuda es significativa y el deudor no muestra intención de pago.

Paso a paso:

Ingrese a la página de la Rama Judicial

Vaya a la opción ‘Ventanilla de servicio’

Luego ‘Consulta de procesos’

Posteriormente puede ir al botón: ‘Consultar por nombre o razón social’

Finalmente diligencie los datos solicitados y allí le arrojará el resultado si tiene algún proceso judicial, en especial de embargos.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: