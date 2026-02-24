Alcaldía de Santa Marta ofrece 10 millones a quien dé información por hurto contra padre e hijo

Santa Marta

Ante el hecho de inseguridad registrado en la ciudad donde un hombre, que iba acompañado de su hijo, fue atracado por dos delincuentes a bordo de una motocicleta cuando esperaba el cambio de semáforo; el Distrito anunció una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quienes suministren información que conduzca a la identificación, captura y judicialización de los implicados.

A través de un pronunciamiento oficial, la administración distrital informó que se impartieron directrices a la Secretaría de Seguridad y a la Policía Nacional de Colombia para activar operativos que permitan la pronta captura de los responsables.

Le puede interesar:

Despliegan carabineros en el Tayrona: MinDefensa acusó a ‘Los Pachenca’ de extorsiones tras cierre

“Desde la Alcaldía Distrital de Santa Marta rechazamos categóricamente los hechos ocurridos hoy, en los que un padre y su hijo fueron víctimas de un acto violento. De inmediato di directrices a la Secretaría de Seguridad y a la Policía para activar operativos que permitan capturar a los responsables a la mayor brevedad. La seguridad de nuestros niños y de todos los samarios es prioridad. Que los bandidos sepan que aquí solo hay dos caminos: la cárcel o el cementerio”, dijo el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo a través de su cuenta en X.

Asimismo, las autoridades confirmaron que ya avanzan en las investigaciones para evitar que el hecho quede en la impunidad. Asimismo, reiteraron que cualquier persona que atente contra la integridad de niños y familias se enfrentará a todo el peso de la ley.