Padre e hijo son atracados a plena luz del día en Santa Marta

Santa Marta

Un hecho de inseguridad se registró en la ciudad, luego de que un padre de familia fuera víctima de un atraco a plena luz del día mientras se movilizaba en motocicleta en la calle 22, cerca del sector del Rumbódromo en Santa Marta.

El hombre, que iba acompañado de su hijo, fue interceptado por dos delincuentes a bordo de una motocicleta, cuando esperaban el cambio del semáforo. En cuestión de segundos, los sujetos los intimidaron con un arma de fuego y les arrebataron sus pertenencias ante la mirada de decenas de conductores y transeúntes que se encontraban en el lugar.

Le puede interesar:

Deuda de las EPS por $304 mil millones pone en riesgo la atención en salud en el Magdalena

El hecho quedó registrado en un video aficionado grabado por uno de los ciudadanos presentes. Las imágenes, que rápidamente se hicieron virales en redes sociales, muestran el momento exacto en que los delincuentes cometen el asalto y huyen del sitio sin que nadie pueda intervenir.