Nueva EPS inicia auditoría de 14 millones de facturas ocultas por $15 billones

La Nueva EPS informó que dio inicio al proceso de auditoría de más de 14 millones de cuentas médicas, cuyo valor total supera los 15 billones de pesos. Estas facturas identificadas inicialmente por los entes de control, según explican, llevaron a tomar varias decisiones, entre ellas intervenir a esta entidad.

“Para ejecutar este proceso, fueron seleccionadas tres firmas con amplia experiencia técnica, jurídica y tecnológica en auditoría médica y administrativa: American KPO, ACS Aciel Colombia Soluciones Integrales S.A.S. y Sosalud S.A.S.”, anunció Nueva EPS.

Aseguran que este proceso permitirá reconstruir la trazabilidad de la facturación, verificar el respaldo de cada cuenta médica y depurar la información contable, ya que estas cuentas no habían pasado por procesos formales de auditoría.

Esta tarea se realizará en paralelo, y se articulará con la auditoría forense que ya se encuentra en curso, contratada recientemente para examinar el periodo 2019-2024 y el primer semestre de 2025, con el fin de identificar posibles irregularidades en contratación, facturación, pagos, sistemas de información e ingresos.

“Lo que antes se ocultaba en la opacidad y la falta de control, hoy se revisa con transparencia, rigor técnico y respaldo institucional”, señaló la interventora de Nueva EPS, Gloria Libia Polanía.

Con esto se determinará el estado real de la cartera con los prestadores, la estabilización de radicación de facturas, y gestión de recursos.