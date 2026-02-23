El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Sergio George destacó la “mente maestra” de Willie Colón para la producción: “es mi referente”

En diálogo con 6AM W, Sergio George, productor discográfico y pianista estadounidense, se refirió a Willie Colón y el legado que este ícono de la salsa deja para la música.

Aseguró que su mayor aporte a la salsa fue como productor, pues tenía una “mente maestra” para descubrir talentos.

“Su mente maestra me trajo a mí a la salsa, es mi referente. Su valor más importante fue su mente. Para la juventud, las funciones que hizo son una cosa que quedan para la historia”, indicó.

¿Cómo Willie Colón creaba las canciones?

“Era una persona a la que le importaba mucho su cultura latina, era muy inquieto, se aburría mucho musicalmente. Muchos pensaban que era conflictivo, pero quería unir su Puerto Rico con el mundo”, afirmó.

