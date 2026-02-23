El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bobby Cruz recuerda a Willie Colón: “Todo que se pueda decir de él es merecido”

Bobby Cruz, cantante y compositor puertorriqueño, habló con 6AM W acerca de la muerte de Willie Colón, uno de los íconos y referentes de la salsa en el mundo.

Aseguró que todo lo bueno que se pueda decir de Willie Colón “es merecido”, destacando que es uno de los máximos exponentes del género musical en toda su historia.

“Años atrás éramos muchachos jóvenes tratando de colarnos en la farándula”, dijo.

¿Cuándo fue la última vez que hablaron Bobby Cruz y Willie Colón?

“La última vez que hablé con él estábamos volando en un avión de dos moteres desde una ciudad a otra en Colombia”, mencionó.

