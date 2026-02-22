El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Willie Colón: la partida de una leyenda que seguirá viva en su salsa

Willie Colón consolidó una carrera que transformó el sonido de la salsa desde Nueva York hacia toda América Latina. Su obra no solo definió una época, sino que amplió el lenguaje musical del género con una identidad potente y urbana.

En el programa A Vivir Que Son Dos Días se evocó su historia y su legado, recorriendo canciones emblemáticas que marcaron hitos en su trayectoria artística y en la memoria colectiva de la música latina.

El cuatrista Prodigio recordó cómo fue compartir escenario con el maestro y relató momentos de los últimos años de su carrera, incluida la ocasión en que Willie Colón debió abandonar una presentación en Cali por complicaciones respiratorias.

Más allá de la despedida, queda su obra. La salsa pierde a uno de sus arquitectos fundamentales, pero su sonido seguirá marcando el pulso de quienes encuentran en su música memoria, identidad y resistencia.