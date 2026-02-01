Golpe al Clan del Golfo: Incautan 1,1 toneladas de cocaína en maquinaria en el Puerto de Cartagena

En una operación de alta precisión desarrollada en el puerto de Cartagena, la Policía Nacional logró la incautación de 1,1 toneladas de cocaína. El alijo, que pretendía ser enviado a Europa, representa uno de los golpes más significativos contra las finanzas del Clan del Golfo en lo que va del año.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El director general de la Policía Nacional, general William Rincón Zambrano, confirmó a través de sus canales oficiales que el estupefaciente fue detectado gracias a la pericia de las unidades especializadas y el uso de tecnología de inspección portuaria. Los delincuentes habían diseñado un sofisticado método de camuflaje, ocultando la droga dentro de una máquina pulverizadora industrial que estaba lista para su exportación hacia Berlín, Alemania.

“Este resultado afecta de manera directa las finanzas del crimen organizado y evita que toneladas de droga lleguen a las calles del mundo. Seguimos cerrándole el paso al narcotráfico”, enfatizó el alto oficial.

La operación no solo evitó la comercialización del alcaloide en territorio europeo, sino que permitió recolectar material probatorio sobre las rutas y las empresas que estarían siendo utilizadas como fachada por el Clan del Golfo para el movimiento de ilícitos desde el Caribe colombiano.

El cargamento incautado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Por ahora, las autoridades mantienen las investigaciones activas para identificar y capturar a los responsables de la logística de este envío, así como a los dueños de la maquinaria utilizada en el montaje.