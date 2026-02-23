En 9 meses deberá abrir sus puertas el Arena Primavera en Sabaneta, Antioquia

Medellín

El Arena Primavera, el nuevo centro de espectáculos que tendrá nuestro país, avanza en un 40 por ciento de su construcción y espera que en noviembre pueda tener sus primeros eventos.

Esta obra se ejecuta en un lote de 55 mil metros cuadrados, cerca del Centro Comercial Mayorca y de las estaciones del metro de Itagüí y Sabaneta, en Antioquia.

Ya hay cierre financiero.

Desde las entidades encargadas de esta construcción se anunció que ya logró el cierre de una financiación por 100 mil millones de pesos y busca posicionarse como el nuevo epicentro cultural y de entretenimiento para la región.

Desde el ecosistema BeatHub Entertainment, anunciaron este paso fundamental con el apoyo del BBVA.

Para las entidades involucradas en esta ejecución, es un paso fundamental para continuar con la construcción del nuevo epicentro del entretenimiento que estará ubicado en Sabaneta, Antioquia, con el fin de expandir el mercado a las regiones y reforzar el posicionamiento de Colombia en la industria global.

Este cierre financiero y operación se estructuró con la asesoría financiera de HBI Banca de Inversión, “bajo mandato de consecución de deuda, y contó con la asesoría legal de Abello Galvis Abogados”, agregaron desde esta organización.

Aclararon además que la financiación fue otorgada por BBVA como único prestamista, ratificando su confianza en el sector del entretenimiento.

Lugar que impulsará el arte y la cultura

La construcción del Arena Primavera impulsará la demanda y oferta de espectáculos en el departamento de Antioquia y de esa manera se ampliará la capacidad para producir los eventos de gran formato en esta parte del país.

Servirá también para potenciar el ecosistema cultural de nuestro país, debido a que los artistas locales contarán con una infraestructura de características y especificaciones técnicas con altos estándares.

Impacto económico

La construcción de este nuevo espacio mejora la derrama económica que generan los grandes eventos de ciudad, como las actividades de turismo, hotelería, gastronomía y otros servicios.

Al tener una capacidad cercana a las 17 mil personas y la mezcla de juegos, salas de estar, baños, suites y salones VIP, se convierte en un escenario atractivo para los nuevos eventos en esta parte del país.

La apertura de Arena Primavera tiene un gran impacto económico, “alineado a la tendencia de la industria del entretenimiento de ser una de las actividades económicas más importantes del momento en el PIB nacional. El nuevo ícono de entretenimiento de Antioquia no solo proyecta realizar más de 75 eventos durante su primer año de operación y con estos recibir más de 650.000 asistentes, sino proyecta generar más de 1.000 turnos de trabajo por evento y generarle a Sabaneta un aporte superior a los $15.000 millones de pesos para el continuo desarrollo de la cultura local”, explicaron desde BeatHub Entertainment.

Arena hace parte del Plan Parcial

Esta construcción se articula dentro de un plan parcial de intervención y renovación urbana en Sabaneta, que abarca 14 hectáreas con el desarrollo de un distrito de entretenimiento, la creación de un corredor verde, construcción de nuevas vías y centros de experiencia.