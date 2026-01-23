Armada reporta operaciones contra minería ilegal, en Chocó y César: estos son los resultados

La Armada de Colombia señaló que en los primeros 20 días del año se focalizaron varias zonas de los departamentos de Cesar y Chocó donde los Grupos Armados Organizados vienen afectando los recursos naturales que rodean los ríos Atrato, Magdalena y Quito mediante la explotación ilícita de yacimientos mineros.

‘En dichas operaciones fueron neutralizadas 38 unidades de producción minera, e inmovilizadas 32 dragas de diferentes tipos, 30 motobombas, 36 motores, y dos retroexcavadoras; elementos que, de acuerdo con información preliminar obtenida por inteligencia militar, estarían siendo usados para la explotación ilícita de yacimientos mineros y que no estarían cumpliendo con la normatividad vigente asociada a esta actividad, ni con las regulaciones requeridas para operar este tipo de maquinaria”.

Los equipos inmovilizados, y un sujeto que fue capturado en dichas operaciones, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, con el fin de continuar con los respectivos procesos judiciales. De acuerdo a las estimaciones iniciales, la afectación producida por la acción de la Fuerza Pública a las organizaciones criminales al servicio de la minería ilegal supera los mil millones de pesos.

“Este tipo de operaciones permiten frenar los daños ambientales que generan esta economía ilícita en los ecosistemas y cuerpos de agua de la zona, las cuales se realizan de forma clandestina al emplear químicos tóxicos como el mercurio, el cual es usado y desechado sobre los ríos sin ningún tipo de control, colocando en grave riesgo la salud de las comunidades ribereñas”, reveló la Armada Nacional