Incendio en Mendihuaca: 17 establecimientos comerciales afectados y 64 trabajadores sin empleo

Santa Marta

Las autoridades avanzan en el análisis de las posibles causas del incendio que se generó en el sector de Mendihuaca, que dejó 17 establecimientos comerciales afectados y 64 trabajadores sin empleo.

De acuerdo con el testimonio de habitantes y comerciantes del sector, al momento de la emergencia no había servicio de energía eléctrica, debido a la caída de un árbol que afectó postes y transformadores días antes del siniestro. Esta situación obligó a utilizar plantas eléctricas como alternativa para suplir la falta de energía.

Una de las hipótesis preliminares indica que el incendio habría iniciado por una chispa generada por una planta eléctrica, la cual se encontraba ubicada en un lote vacío. Al parecer, la chispa alcanzó materiales plásticos cercanos, lo que facilitó la rápida propagación del fuego.

“Se sacaron algunas cosas, pero las llamas estaban muy fuertes el vapor quemaba las cosas que estaban afuera, gracias a Dios llegaron las ayudas. 17 establecimientos en pérdida total, 64 trabajadores que quedaron sin empleo. Ahora solo nos queda recoger, botar el escombro que hay y levantarnos de la ceniza”, dijo Luis Albeiro Pérez, representante del gremio turístico de la región.

Los afectados hicieron un llamado a las autoridades competentes para que, además de esclarecer las causas del siniestro, se adopten medidas de apoyo y prevención.

