20 feb 2026 Actualizado 22:07

Santa Marta

CORPAMAG evaluará impactos ambientales tras incendio en Mendihuaca

De acuerdo con la entidad, la emergencia afectó varias estructuras tipo hostal.

CORPAMAG evaluará impactos ambientales tras incendio en Mendihuaca/ Cortesía

CORPAMAG evaluará impactos ambientales tras incendio en Mendihuaca/ Cortesía

Santa Marta

La Corporación Autónoma Regional del Magdalena, CORPAMAG, anunció que adelantará una visita técnica para evaluar las posibles afectaciones a los recursos naturales renovables y al entorno ambiental, luego del incendio registrado en el sector de Mendihuaca, corregimiento de Guachaca, en el área rural del Distrito de Santa Marta.

De acuerdo con la entidad, la emergencia afectó varias estructuras tipo hostal, motivo por el cual se activaron las acciones correspondientes en el marco de sus competencias y conforme a lo establecido en la Ley 1523 de 2012, que adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Mincomercio convoca mesa interinstitucional por situación en el Parque Tayrona

La inspección técnica permitirá verificar en campo los posibles daños ocasionados por el incendio sobre los recursos naturales y el ecosistema de la zona. Con base en los resultados de esta evaluación, y bajo los principios de conocimiento del riesgo, reducción y manejo de desastres, CORPAMAG definirá las medidas ambientales a que haya lugar y realizará el respectivo seguimiento.

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

