Incendio en Mendihuaca deja más de diez establecimientos afectados y ningún lesionado

Santa Marta

Luego de más de seis horas de trabajo continuo entre organismos de socorro y personal voluntario, finalmente fue controlado el incendio en el sector turístico de Mendihuaca. De acuerdo con el reporte entregado por el capitán Ricardo Chain, del Cuerpo de Bomberos de Santa Marta, la emergencia requirió el desplazamiento de tres máquinas bomberiles y un numeroso grupo de unidades, que completaban más de seis horas continuas de operación en el lugar.

“El incendio fue de grandes proporciones y, aunque aún no se ha realizado un censo general, continuamos con las labores de supresión hasta mitigar la última chispa”, indicó el oficial. Chain explicó que una vez finalizadas las tareas de control se iniciará el censo oficial para determinar con precisión el número total de personas y establecimientos afectados.

De manera preliminar, las autoridades estiman que más de diez establecimientos comerciales habrían resultado afectados por las llamas. No obstante, se destacó como aspecto positivo que no se registraron personas lesionadas ni víctimas fatales.

Apoyo del Ejército

Soldados del Batallón de Alta Montaña N.° 6 de la Segunda Brigada del Ejército, atendieron, apoyaron y controlaron lo ocurrido. La rápida intervención de las tropas permitió salvaguardar la integridad de los habitantes y visitantes del sector.

Evaluación de impacto ambiental

La Corporación Autónoma Regional del Magdalena, CORPAMAG, anunció que adelantará una visita técnica para evaluar las posibles afectaciones a los recursos naturales renovables y al entorno ambiental, luego del incendio registrado en el sector de Mendihuaca, corregimiento de Guachaca, en el área rural del Distrito de Santa Marta.