Presidente Petro pidió auditar el software del conteo de votos en las regiones

Política

El presidente de la República, Gustavo Petro, pidió que se realice una auditoría al software que se encarga del conteo de los votos en los municipios y departamentos del país e indicó que los partidos políticos y, en general, la ciudadanía deben encargarse de vigilar que dicho sistema funcione a cabalidad.

Además, le ordenó al ministro del Interior, Armando Benedetti, que convoque a la comisión de garantías electorales, en medio de los preparativos para la jornada electoral del próximo domingo 8 de marzo en Colombia.

El pronunciamiento del jefe de Estado se dio a través de su cuenta de X (antes Twitter), en la que aseguró que “ya vivimos fraude, poniendo formularios con un guion; ahora imaginen con las casillas en blanco”.

También señaló que se reunió con los observadores de la Unión Europea que llegaron al país para acompañar las elecciones en las que se elegirán a los próximos congresistas de Colombia y las consultas de los partidos para definir candidatos a la Presidencia de la República.

En el encuentro señaló que les informó sobre “las flaquezas del actual sistema electoral”. Los delegados de la Unión Europea vigilarán 13.493 puestos de votación en Colombia y 253 en el exterior.