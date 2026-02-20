El choque entre presidente Petro y registrador Hernán Penagos por las elecciones: ¿Se reunirán?

NO paran los choques entre el presidente Gustavo Petro y las Instituciones, esta vez es por cuenta de la supuesta posibilidad de que haya fraude por dejar en blanco las casillas sin votos en las actas E-14, y por los softwares que tocan el proceso electoral, así como por la labor que los privados que contrata el Estado cumplen en los comicios.

El focus de la discución entre el presidente Gustavo Petro y el registrador Hernán Penagos, sigue siendo también por la empresa Thomas Greg & Sons, a la que el mandatario logró sacar del contrato de los pasaportes y a la que sigue tildando de liderar fraude en las pasadas elecciones.

Esta empresa está encargada puntualmente de la transmisión de los datos, que es lo que jurados y testigos reportan al cierre de una jornada electoral.

Los tantos comentarios del presidente sobre un presunto fraude electora, desataron una dura respuesta del registrador Penagos, quien en un evento público dijo que: : “Nadie le va a decir a la Registraduría cómo hacer las elecciones”.

Pero el presidente no se quedó con eso, y empezó su discurso en la Plaza de Bolívar, lanzándole pullas a las Instituciones del país, y asegurando que hace falta una Asamblea Nacional Constituyente, porque es ilógico que lo cuestionen por pedirle a las entidades que hagan bien su trabajo.

¿Qué se sabe de la reunión?

Durante su discurso en la Plaza de Bolívar, el presidente Petro anunció que tendrá una reunión, que aunque aún no tiene fecha, ni hora confirmada, esperan que sea en los próximos días ante la urgencia de poner sobre la mesa las posibilidades que plantea el Gobierno que podrían derivar en un fraude electoral.