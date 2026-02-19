“Nadie le va a decir a la Registraduría cómo hacer las elecciones”: Hernán Penagos responde a Petro

Montería

El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, respondió de manera contundente, aunque sin hacer alusión directa, a las críticas del presidente Gustavo Petro sobre el proceso electoral de 2026, durante su intervención en la Cumbre de Gobernadores que se lleva a cabo en Montería, Córdoba.

“Nadie le va a decir a la Registraduría cómo hacer las elecciones”, afirmó Penagos al referirse directamente a las observaciones y cuestionamientos hechos por el mandatario sobre diferentes aspectos del calendario y los procedimientos electorales en curso.

El funcionario enfatizó la autonomía e independencia de la entidad que dirige. “Estas entidades que hoy representamos son órganos autónomos e independientes. Y ser órganos autónomos e independientes significa que no tenemos superior funcional. Autoridad disciplinaria, autoridad fiscal y autoridad electoral”, explicó.

“Se observan actitudes de asedio”

Penagos rechazó lo que calificó como intentos de supeditar a la Registraduría a un órgano superior. “En ciertas ocasiones se observan actitudes de asedio como si fuera obligación supeditarse a un órgano superior, y eso no va a ocurrir”, señaló.

El registrador subrayó la importancia del carácter en el ejercicio del cargo público, especialmente en momentos clave de la historia del país. “Porque hay momentos de la historia de Colombia donde uno tiene en sus manos la constitución y la ley, pero hay que tener otro atributo mayor, carácter, para entender el rol y la labor que uno tiene como servidor público”, manifestó.

Finalmente, Penagos reafirmó el compromiso de la Registraduría con la integridad del proceso. “De parte nuestra en la Registraduría estamos implementando el calendario electoral, definiendo las instrucciones y dando las orientaciones para que las elecciones sean íntegras. Y nadie le va a decir a la Registraduría y al registrador cómo se llevan a cabo las elecciones. Porque sabemos que las hacemos de la mejor manera”, concluyó.

Estas declaraciones se producen en medio de reiterados cuestionamientos del presidente Petro hacia la organización y transparencia de los comicios legislativos y presidenciales de 2026, incluyendo temas como el diligenciamiento de los formularios E-14, la selección de jurados de votación y la veeduría de los softwares de escrutinio.

La intervención de Penagos en la cumbre que reúne a gobernadores y altos funcionarios del Estado refuerza la postura de independencia de la Registraduría frente a cualquier presión externa.