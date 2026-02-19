¿Es posible anticiparse a un frente frío? Responde ingeniera hidróloga

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Angélica Gutiérrez, ingeniera hidróloga, líder en ciencia del agua y en política pública, pasó por los micrófonos de 6AMW con Julio Sánchez Cristo, sobre el frente frío en Córdoba.

El punto de vista de la doctora frente a este hecho ha llamado la atención de varios, pues ella menciona que el punto no es buscar culpables, mejor se deben anticipar.

¿Cómo anticiparse a esta cantidad de agua?

“Desde el punto de vista de seguridad hídrica es donde lo tenemos que empezar a ver. Lluvias siempre van a caer, pero esa parte de inseguridad hídrica y cómo la abordamos, no solamente es un reto tecnológico, sino también un reto de capacidades y de gobernanza”, dijo.

Explico que si se está prepara con la información a tiempo, se puede saber qué evacuaciones hay que hacer o cómo guiar a nuestras comunidades rurales y urbanas.

“Tenemos mucha experiencia en el mundo. Pero países como Malawi, que son de los más pobres de África, ya lo están haciendo”, afirmó.