Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

19 feb 2026 Actualizado 17:05

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM WCiencia y medio ambiente

¿Es posible anticiparse a un frente frío? Responde ingeniera hidróloga

Angélica Gutiérrez, ingeniera hidróloga, aseguró que países como Malawi, que son de los más pobres de África tienen tecnologías y experiencia para conocer cambios de clima fuertes.

¿Es posible anticiparse a un frente frío? Responde ingeniera hidróloga

¿Es posible anticiparse a un frente frío? Responde ingeniera hidróloga

00:00:0005:57
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Laura Rojas@laurarojas2399

Angélica Gutiérrez, ingeniera hidróloga, líder en ciencia del agua y en política pública, pasó por los micrófonos de 6AMW con Julio Sánchez Cristo, sobre el frente frío en Córdoba.

El punto de vista de la doctora frente a este hecho ha llamado la atención de varios, pues ella menciona que el punto no es buscar culpables, mejor se deben anticipar.

¿Cómo anticiparse a esta cantidad de agua?

“Desde el punto de vista de seguridad hídrica es donde lo tenemos que empezar a ver. Lluvias siempre van a caer, pero esa parte de inseguridad hídrica y cómo la abordamos, no solamente es un reto tecnológico, sino también un reto de capacidades y de gobernanza”, dijo.

Explico que si se está prepara con la información a tiempo, se puede saber qué evacuaciones hay que hacer o cómo guiar a nuestras comunidades rurales y urbanas.

“Tenemos mucha experiencia en el mundo. Pero países como Malawi, que son de los más pobres de África, ya lo están haciendo”, afirmó.

Laura Rojas

Laura Rojas

Periodista y comunicadora social de la Universidad Sergio Arboleda. Experiencia en periodismo digital...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir