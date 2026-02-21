Cámara de Comercio de Montería anuncia rescate tras pérdidas de $3.8 billones por inundaciones

Álvaro Sepúlveda, presidente de la Cámara de Comercio, anunció un plan de rescate para los productores afectados por las inundaciones.

Montería

La crítica situación climática derivada de un frente frío ha generado una respuesta institucional inmediata en el departamento de Córdoba para mitigar el impacto sobre el sistema económico local.

El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Montería, Álvaro Sepúlveda, presentó oficialmente un paquete de medidas de urgencia diseñadas para reactivar el tejido productivo regional tras los daños devastadores.

Las estadísticas actuales son profundamente preocupantes para la estabilidad financiera del territorio, pues las proyecciones indican que aproximadamente 3.8 billones de pesos en ingresos se encuentran comprometidos.

Este colapso financiero es el resultado directo de la parálisis total de las actividades comerciales y agropecuarias tanto en los centros urbanos como en las zonas rurales cordobesas.

Impacto en la infraestructura productiva y el agro

El rastro de la emergencia climática evidencia una afectación masiva en la base alimentaria y empresarial del departamento, con un reporte de 120.000 hectáreas de cultivos totalmente arrasadas.

En el ámbito corporativo, la entidad gremial ha identificado que 8.340 empresas formales ubicadas en los municipios inundados sufren daños directos por el agua. Frente a este escenario, la administración de la Cámara de Comercio activó una hoja de ruta técnica que iniciará la próxima semana con el despliegue de un equipo de encuestadores especializados.

Estos profesionales realizarán una evaluación de impacto en sitio para identificar no solo a los comerciantes registrados, sino también para localizar a las unidades productivas informales. Este último grupo representa un desafío mayor debido a la carencia de registros históricos y la marcada informalidad en la propiedad de la tierra en la región.

Estrategias de rehabilitación y convenios financieros

Una vez finalizada la recolección de datos primarios en campo, se dará inicio a una ambiciosa fase de rehabilitación orientada al retorno de los productores a sus labores agrícolas habituales.

El plan de intervención integral contempla inversiones estratégicas en maquinaria pesada, entrega de semillas certificadas y labores de preparación técnica de los terrenos afectados. Para maximizar el alcance de esta iniciativa, Álvaro Sepúlveda, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Montería, confirmó que se gestiona una alianza con la Gobernación de Córdoba que permita ampliar la cobertura asistencial en los 24 municipios afectados por las lluvias.

La meta fundamental de esta gestión institucional es lograr que las comunidades retomen la producción de manera autónoma y sostenible en el menor tiempo posible para evitar una crisis de suministros mayor.

Respaldo crediticio y asistencia humanitaria

Para los empresarios que perdieron la totalidad de su patrimonio, se estableció un convenio con el Fondo Nacional de Garantías que facilita el acceso a capital.

Se han destinado 2.000 millones de pesos para respaldar créditos a personas que no cuentan con activos propios o codeudores que avalen sus solicitudes ante la banca. En la etapa inicial, se espera beneficiar a 360 empresas con desembolsos de hasta 25 salarios mínimos legales, equivalentes a unos 43 millones de pesos por cada beneficiario.

Complementariamente, la gestión social ha permitido atender a 6.240 familias damnificadas mediante la entrega de ayudas.

Sepúlveda anunció además la llegada de 15 toneladas de asistencia enviadas por la Superintendencia de Sociedades para los albergues. El dirigente puntualizó que “buscamos que las personas retornen a sus hogares, retornen a sus unidades agrícolas y empiecen a producir”.