Plan de recuperación en Córdoba tras frente frío: Gobierno Nacional y alcaldes definen acciones

El subdirector para el Manejo de Desastres de la UNGRD, Ricardo Hurtado, tomó la palabra en representación del Gobierno Nacional.

Montería

El departamento de Córdoba atraviesa un momento crucial en su proceso de estabilización tras las graves afectaciones generadas por el frente frío que impactó el territorio hace quince días.

En un esfuerzo de articulación institucional sin precedentes, el Gobierno nacional sostuvo una reunión estratégica en Montería con 25 alcaldes de la región y el gobernador Erasmo Zuleta.

Este encuentro tuvo como objetivo principal consolidar un diálogo directo para definir el Plan de Acción Específico que permitirá acelerar la recuperación de las comunidades damnificadas y restaurar la normalidad en las actividades económicas y sociales de las subregiones cordobesas.

Durante la jornada de trabajo, se destacó la participación de 18 entidades del orden nacional, las cuales coordinan esfuerzos para garantizar soluciones reales en el territorio.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ha liderado la operación humanitaria desde el inicio de la emergencia, logrando una inversión que ya supera los 13.000 millones de pesos. }

Estos recursos se han traducido en la entrega de aproximadamente doscientas veintitrés toneladas de asistencia humanitaria, el despliegue operativo de maquinaria amarilla para la rehabilitación de puntos críticos y el acompañamiento psicosocial a las familias que sufrieron pérdidas materiales durante las inundaciones.

Reconocimiento a la gestión del riesgo y fases de intervención

Los mandatarios locales expresaron su gratitud por el acompañamiento técnico y operativo recibido.

El alcalde de Lorica, Carlos Manzur, manifestó que sin el apoyo constante de la UNGRD no habría sido posible atender de manera oportuna a los afectados en su municipio.

Por su parte, el gobernador Erasmo Zuleta enfatizó la importancia de trabajar de manera conjunta y resaltó la realización previa del Consejo de Ministros en el departamento como un gesto de solidaridad efectiva.

El mandatario departamental señaló que la emergencia se divide en fases claras, donde la prioridad actual es la búsqueda, rescate y salvamento de vidas, mientras se prepara el terreno para la reconstrucción.

El plan diseñado contempla la atención de las tres cuencas principales del departamento: el río Sinú, el San Jorge y el río Canalete, además de la zona marinocostera. Esta lógica de intervención subregional permitirá abordar problemas estructurales como la erosión y la saturación de la capacidad hidráulica.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, subrayó que el fenómeno climático aún no termina, por lo que es imperativo desplegar actividades de prevención ante la posible llegada de nuevos frentes fríos que podrían afectar nuevamente la conectividad y los servicios sociales en la región.

Compromiso con la recuperación económica y sostenibilidad

A partir del próximo lunes, se instalarán mesas de trabajo para aterrizar el cronograma de reparación de daños. El objetivo es realizar un balance acertado que permita poner números a las afectaciones sufridas por campesinos y emprendedores.

El gobernador Zuleta afirmó que Córdoba debe seguir su rumbo de crecimiento económico, y para ello se requiere una gestión de recursos eficiente que combine fondos locales y nacionales.

La meta es ejecutar proyectos concretos que devuelvan la resiliencia y la estabilidad a un pueblo que destaca por su resiliencia ante la crisis climática actual.