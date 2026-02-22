Autoridades y comunidad taponan boquetes del río Sinú para frenar inundación en Montería

Montería

La crisis generada por el desbordamiento del río Sinú ha movilizado un operativo masivo en el corregimiento de Las Palomas para mitigar el impacto del agua sobre el casco urbano.

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, se trasladó hasta este sector para coordinar personalmente las labores de emergencia junto a la comunidad, los organismos de socorro y la Fuerza Pública.

La intervención se centra específicamente en el cierre de las bocas ubicadas en El Tigre y Las Olas, identificadas como los puntos críticos por donde ingresaron los caudales que mantienen inundado un alto porcentaje de la margen izquierda.

Avances en la infraestructura de mitigación

Durante la jornada de trabajo intensivo, se recibieron mil sacos que fueron llenados de forma inmediata para avanzar en la edificación de un dique artesanal.

Esta estructura funciona como la primera línea de contención frente a la fuerza del río y su logística depende de un constante flujo fluvial. Las lanchas operativas movilizan en cada trayecto entre 250 y 300 sacos llenos hacia el lugar exacto donde se levanta la estructura de mitigación para frenar la entrada del agua.

Este sistema técnico, liderado por la Alcaldía de Montería, consiste en una estructura de madera diseñada con dos compartimentos, entre los cuales se depositan los sacos rellenos de suelo.

El mecanismo permite crear un dique flexible y estable capaz de contener la presión proveniente del río Sinú. Gracias a este esfuerzo, se busca evitar que el agua continúe su tránsito destructivo por el valle aluvial, las ciénagas y los caños cercanos, donde ya se han registrado graves afectaciones materiales.

Esfuerzo conjunto y beneficio regional

El impacto de esta obra de reducción del riesgo trasciende las fronteras de la capital cordobesa. El Alcalde destacó que el dique artesanal protege directamente a Montería, pero también sirve como defensa para los municipios de Cereté, San Pelayo, Lorica y San Bernardo del Viento, los cuales permanecen en alerta máxima ante el incremento del caudal.

En medio de las faenas, el mandatario afirmó que “somos una administración de territorio, estamos aquí, con la gente, trabajando hombro a hombro. Cada saco que llenamos es una acción concreta para proteger la vida de los monterianos”.

La operatividad cuenta con la participación activa de más de cien personas entre contratistas y voluntarios de la Defensa Civil, el Ejército, Bomberos, la Policía y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).

Simultáneamente, otro grupo de 80 operarios trabaja directamente en el sellado de la boca del río. Es importante resaltar que la intervención está generando empleo para la mano de obra ribereña, dinamizando la economía local bajo una estricta supervisión ingenieril durante el desarrollo de la emergencia.

Consolidación de la barrera de contención

Una vez se logre estabilizar el paso del agua con el dique provisional, la administración municipal tiene previsto reforzar la obra con la construcción de un terraplén.

Esta fase iniciará tan pronto se habilite la vía desde Las Palomas hasta los predios intervenidos, permitiendo consolidar una barrera mucho más robusta y permanente para las familias. Con estas acciones técnicas y el compromiso colectivo, Montería avanza en la contención de la emergencia priorizando el trabajo en territorio para recuperar la tranquilidad de todos los ciudadanos afectados.