Alerta de la Contraloría: Hospital de Usme acumula 37 meses de retraso y sobrecostos

Luego de una visita del contralor de Bogotá, Juan Camilo Zuluaga al Hospital de Usme, la entidad advirtió sobre los retrasos cercanos a las 37 meses, frente a la fecha inicial de entrega, y que su entrada en operación se dará de manera parcial, sin que el proyecto esté completamente finalizado.

Desarrollo de la obra desde el año 2020

De acuerdo con la entidad, el contrato fue suscrito el 25 de febrero de 2020 y la obra inició en mayo de ese año, con fecha de entrega prevista para el 3 de mayo de 2023. Tras múltiples prórrogas, adiciones, suspensiones y modificaciones contractuales, el plazo se extendió hasta finales de 2025 y, después, hasta junio de 2026, duplicando prácticamente el tiempo pactado en principio.

El valor total del proyecto supera los $280 mil millones, cifra superior a la estimada al inicio del contrato. Aunque el avance físico reportado supera el 97 %, persisten problemas técnicos en el sistema eléctrico y en la energización total del hospital, aspectos fundamentales para su operación plena.

“Un hospital no se mide por el porcentaje de construcción, sino por su capacidad real y oportuna de prestar un servicio completo a la ciudadanía”, afirmó el contralor.

Así mismo, sobre esta obra existen controversias contractuales que actualmente se tramitan ante tribunales de arbitramento.

Finalmente, la Administración Distrital anunció que el hospital entrará en funcionamiento de manera gradual: algunos servicios especializados iniciarán en las próximas semanas, urgencias en abril y hospitalización, unidades de cuidados intensivos y cirugía, en junio.