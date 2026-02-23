Capturan en Cundinamarca a hombre que atacó a su ex compañera en el Urabá antioqueño
La víctima, sobrevivió al ataque ocurrido el pasado 11 de noviembre y recibe acompañamiento institucional.
En las últimas horas, las autoridades del departamento de Cundinamarca capturaron en el municipio de Funza a un hombre que había huido desde Antioquia, donde intentó asesinar a su expareja sentimental.
Los hechos que motivaron esta captura ocurrieron el pasado 11 de noviembre de 2025, en el municipio de San Pedro de Urabá. De acuerdo con la información, el hombre arremetió de manera violenta contra su excompañera sentimental, utilizando un arma cortopunzante con la que le ocasionó múltiples heridas de gravedad.
Debido a la sevicia del ataque, la mujer debió ser remitida de urgencia a un centro médico de alta complejidad, donde recibió atención especializada para salvaguardar su vida.
Tras el ataque, el victimario huyó de la subregión de Urabá, intentando evadir los controles policiales en diferentes zonas del país.
El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización. Un juez de la república le impuso medida preventiva intramural.
Maria Alejandra Uribe
Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...