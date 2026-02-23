El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Carrotanques en Aguachica: mujer relató que equipo Ape Cuello no le dio agua por no ser simpatizante

A pesar de que el presidente de la República, Gustavo Petro, ordenó a la Policía capturar a quienes usan el agua con fines electorales, 6AM W conoció el testimonio de María López, una mujer a la que el equipo de Ape Cuello no quiso brindarle el servicio al llegar con un carrotanque a su barrio en Aguachica, Cesar.

Según comentó, ella dijo que no quería que le pusieran ningún logotipo que hiciera alusión a Ape Cuello y su campaña, pues apoyaba a Gumer de la Peña.

“Venía el carrotanque. Me dijeron que se habrían quedado sin agua. Al otro día volvieron, le iban a dar agua a la vecina, yo me acerco y les digo ‘me hace el favor y me regala agua que tengo cuatro niños’. Y me dice que no, que me la trajera Gumer porque esa la estaba dando Ape Cuello”, contó.

“El agua es de nosotros, pagamos los recibos, ¿Cómo no me iba a regalar un poquito?”, añadió.

¿Cuál es el modus operandi de Ape Cuello y su equipo con los carrotanques?

López mencionó que “los de tránsito” cierran las cuadras por donde van pasando, pidiendo firmas a las personas que les piden agua.

