Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

21 feb 2026 Actualizado 22:22

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Política

Petro ordena investigar uso de agua con fines electorales en Cesar, Magdalena y La Guajira

El presidente Gustavo Petro pidió a la Policía capturar a responsables y advirtió posible connivencia con mafias políticas.

Petro ordena investigar uso de agua con fines electorales en Cesar, Magdalena y La Guajira

Petro ordena investigar uso de agua con fines electorales en Cesar, Magdalena y La Guajira

El presidente Gustavo Petro ordenó a la Policía Nacional investigar y detener a quienes, en los departamentos de Cesar, Magdalena y La Guajira, estarían utilizando la entrega de agua potable con fines electorales.

“Le solicito a la Policía de Aguachica detener a los autores materiales e intelectuales de este delito electoral que pasa bajo sus ojos”, expresó el mandatario, al insistir en que los comandantes en esas regiones deben actuar frente a las denuncias.

El presidente fue más allá y lanzó una fuerte advertencia: “Si no responden en la práctica es porque la Policía de esas regiones está articulada a las mafias políticas y el crimen”. Además, recordó que ordenó instalar “de inmediato la estación de carabineros más grande del Caribe oriental” en el Parque Tayrona, y cuestionó que la instrucción aún no haya cumplido.

“No queremos policías encubriendo el crimen”, concluyó el jefe de Estado, al reiterar que se trata de una orden directa como comandante supremo de la Fuerza Pública.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir