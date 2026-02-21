Petro ordena investigar uso de agua con fines electorales en Cesar, Magdalena y La Guajira

El presidente Gustavo Petro ordenó a la Policía Nacional investigar y detener a quienes, en los departamentos de Cesar, Magdalena y La Guajira, estarían utilizando la entrega de agua potable con fines electorales.

“Le solicito a la Policía de Aguachica detener a los autores materiales e intelectuales de este delito electoral que pasa bajo sus ojos”, expresó el mandatario, al insistir en que los comandantes en esas regiones deben actuar frente a las denuncias.

El presidente fue más allá y lanzó una fuerte advertencia: “Si no responden en la práctica es porque la Policía de esas regiones está articulada a las mafias políticas y el crimen”. Además, recordó que ordenó instalar “de inmediato la estación de carabineros más grande del Caribe oriental” en el Parque Tayrona, y cuestionó que la instrucción aún no haya cumplido.

“No queremos policías encubriendo el crimen”, concluyó el jefe de Estado, al reiterar que se trata de una orden directa como comandante supremo de la Fuerza Pública.