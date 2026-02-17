Víctor Roqueme, tío de la alcaldesa de Aguachica, implicado en distribución de agua con fin político

Una grave denuncia ha salido a la luz en el municipio de Aguachica, Cesar. Según conoció 6AM W de Caracol Radio, se acusa a carrotanques de estar siendo utilizados para distribuir agua a cambio de votos, en una práctica que ha sido denominada “agua por votos”. Esta situación, que ha generado indignación, involucra a dos congresistas y a la administración municipal, aprovechándose de la histórica escasez de agua potable que padece la población.

Los congresistas señalados en esta denuncia son Alfredo Ape Cuello, del Partido Conservador, y Didier Lobo, del Partido Cambio Radical. El abogado Francisco Pelaez, uno de los denunciantes, ha expuesto la situación del municipio, destacando la gravedad de los hechos. Según Pelaez, la ciudadanía de Aguachica recibe el servicio de agua potable con una frecuencia muy limitada, a veces una vez al mes, cada 20 días o, en el mejor de los casos, cada 15 días. Esta precariedad ha sido, según el denunciante, aprovechada por grupos políticos para someter a la población a votar por determinados candidatos.

Agua obtenida de los hidrantes del municipio para emergencias

La mecánica de esta estrategia consiste en que los carrotanques, cargados con publicidad de Ape Cuello y Lobo, se dirigen a las personas y les piden firmar planillas, indicando que el agua es gracias a los congresistas. Sin embargo, el abogado Pelaez aclaró que esta agua es obtenida de los hidrantes del municipio, los cuales están destinados a un caso de emergencia.

Un nombre clave que emerge en esta denuncia es el de Víctor Roqueme. En la publicidad política que acompaña a carrotanques, junto a la foto de los congresistas aparece el mensaje de “Apoya Víctor Roqueme”. Según se ha conocido, Roqueme es un “cacique electoral”, padre del exalcalde fallecido Víctor Roqueme Junior, y tío de la actual alcaldesa de Aguachica, Greisy Tatiana Roqueme.

Noticia en desarrollo

Escuche la entrevista en 6AM W de Caracol Radio: