“Vivimos crisis de agua y políticos lo usan para beneficiarse”: presidente del Concejo de Aguachica

Elmer Contreras, presidente del Concejo de Aguachica, Cesar, habló con 6AM W y señaló a los aspirantes al Congreso de la República Didier Lobo y Ape Cuello de buscar votos en ese municipio usando el agua que es de la misma población.

Contreras aseguró que en Aguachica están viviendo una “crisis de agua y los políticos lo están usando para beneficiarse con votos”.

Contó que los políticos siempre visitan el municipio en época electoral, con el objetivo de buscar votos. Además, denunció que la administración local (Alcaldía) está apoyando a Didier Lobo y a Ape Cuello, quienes “llegan en carrotanques y cierran la vía en la que van a repartir agua”.

¿Qué dice la Alcaldía sobre esto?

“Hemos citado a los jefes de despacho y no han llegado al Concejo Municipal. Estamos haciendo un llamado para que nos expliquen quién es el que maneja ‘las llaves’ de los carrotanques en Aguachica”, contó.

Ante esta situación, pidió al Ministerio de Vivienda que ponga su atención en el municipio, pues llevan varios días sin agua y los recibos siguen llegando puntuales.

Finalmente, cuestionó que compañías privadas puedan vender agua en Aguachica: “si no hay agua para los hogares, ¿por qué motivo van a venderla las empresas?”

