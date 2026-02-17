Policía de Cundinamarca entrega más detalles sobre la muerte del joven bogotano en Gachancipá

En las últimas horas el hallazgo del cuerpo de un joven de 16 años y estudiante de la Universidad del Bosque ha estremecido a la capital del país.

Cristian Martín era un estudiante becado del programa de Matemáticas y Ciencia de Datos y apenas cursaba su primer semestre en esta universidad privada.

Lo que ha resultado extraño es que haya aparecido sin vida en Gachancipá, un municipio ubicado aproximadamente a dos horas de distancia de Bogotá.

Detalles del hallazgo

Como lo aseguró Augusto Martín, padre del joven, la familia acompañó las labores de búsqueda de Cristian en una zona rural del municipio de Gachancipá, a donde llegaron por su celular mostraba esta ubicación.

Tras casi media hora de caminata, encontraron al joven gracias al sonido de su celular.

La Policía de la Sabana publicó un comunicado en el que detallaron el operativo que llevaron a cabo para encontrar a Cristian Martín.

“Durante la verificación en el sector, fue hallado el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino, el cual se encontraba suspendido de la rama de un árbol. De forma inmediata, se procedió a preservar el lugar e informar a las autoridades competentes para adelantar la inspección técnica a cadáver”, señalaron.

Gobernación de Cundinamarca pide prioridad en las investigaciones

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, lamentó la muerte del universitario en la vereda San Bartolomé y envió su solidaridad a la familia de joven.

“Acabo de pedirle a la Dirección Seccional de Fiscalías de Cundinamarca, a la @PoliciaSabana y la SIJIN, que se adelante una labor de investigación prioritaria y dedicada a establecer con claridad las causas y los móviles”, pidió el mandatario.

Además indicó que respaldarán a las autoridades judiciales y brindarán acompañamiento a la familia.