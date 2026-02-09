Bavaria y Canpack invertirán $548.000 millones en una planta de envases de aluminio en el Atlántico

El departamento del Atlántico sumará una nueva inversión industrial de gran escala. Bavaria y Canpack anunciaron la construcción de una fábrica de envases de aluminio en el municipio de Malambo, un proyecto que demandará una inversión de $548.000 millones y que comenzará a operar en 2027.

¿Cuántos empleos generará?

La planta está concebida para abastecer el mercado de bebidas en la región Caribe, fortalecer la operación de Bavaria y abrir la puerta a exportaciones, aprovechando la cercanía con los principales puertos del norte del país. Según las compañías, la iniciativa generará 150 empleos directos y dinamizará la cadena de valor asociada a la industria cervecera.

La inversión se suma a los cerca de $2 billones que Bavaria ha destinado a la construcción y puesta en marcha de la Cervecería del Atlántico, ubicada en Palmar de Varela, un proyecto que durante su fase de obra generó alrededor de 2.000 empleos y que hoy sostiene cerca de 800 puestos de trabajo en operación.

Canpack llegó a Colombia en 2019 y desde entonces ha ampliado de manera sostenida su presencia para atender la demanda del mercado local. Para la compañía, la nueva planta representa un paso clave en su estrategia de crecimiento y modernización tecnológica.

“Estamos apostando por innovación, exportaciones y por integrar proveedores locales en una industria con alto potencial de desarrollo”, señaló Camilo Pérez, director general de Canpack Colombia.

Desde Bavaria, su presidente Sergio Rincón destacó el impacto más amplio de este tipo de proyectos. Aseguró que la industria cervecera articula a agricultores, transportadores, comerciantes y establecimientos del canal tradicional, y que su dinamismo se traduce en empleo, impuestos y desarrollo regional.

La llegada de la planta a Malambo también fue celebrada por ProBarranquilla. Su directora ejecutiva, Vicky Osorio, afirmó que la decisión confirma la capacidad del Atlántico para atraer inversiones que transfieren tecnología, generan empleo de calidad y fortalecen el perfil exportador de la región.

Con este anuncio, el Caribe colombiano consolida su papel como un polo industrial estratégico para el país, impulsado por inversiones que buscan modernizar la producción y fortalecer las cadenas productivas locales.

Desde la perspectiva de capital humano, Marcela Quitian, gerente de Recursos Humanos de Canpack, destacó: “El éxito de esta planta se mide en las personas que serán parte de este crecimiento. Estamos comprometidos con la formación, desarrollo y bienestar de nuestro equipo, que es el motor de esta expansión”.