ANATO 2026: La Vitrina Turística más grande de la historia se toma Corferias con Córdoba a la cabeza

El gobernador Erasmo Zuleta y la directora de Turismo, Melissa Nieto, invitan a vitrina turística de Anato 2026.

Montería

La Vitrina Turística de ANATO, consolidada como el evento de turismo más importante de Latinoamérica y la plataforma de negocios de mayor impacto en Colombia, alcanza un hito histórico al cumplir 45 años de trayectoria.

Para esta edición especial de 2026, la organización ha confirmado que el evento se tomará la totalidad del recinto de Corferias, disponiendo de un área superior a los 45.000 m2. Este crecimiento representa un aumento del 13% en comparación con la superficie utilizada en 2025, evidenciando el fortalecimiento constante de este escenario clave para el sector.

En este contexto de expansión, el departamento de Córdoba ha sido designado como el Destino Nacional Invitado de Honor. La región llega a esta vitrina en un momento de notable dinamismo, respaldado por cifras que demuestran un crecimiento sostenido.

El turismo internacional en el territorio cordobés experimentó un incremento del 71%, pasando de recibir 4.551 visitantes en el año 2022 a un total de 7.776 en 2025. Esta evolución positiva también se refleja en la infraestructura de servicios, dado que el número de prestadores turísticos ascendió de 737 a 1.065 empresas en el mismo periodo evaluado.

Crecimiento en conectividad y desarrollo económico

La conectividad aérea es otro de los pilares que sustentan la competitividad del departamento. El Aeropuerto Los Garzones, ubicado en Montería, cumple una función vital al conectar la región con centros urbanos como Bogotá, Medellín y Barranquilla.

Durante el periodo comprendido entre enero y noviembre de 2025, la terminal movilizó a 42.885 pasajeros internacionales, cifra que equivale a un crecimiento del 46% frente al año anterior. Las proyecciones oficiales estiman que el cierre de la anualidad alcanzará los 46.000 pasajeros, consolidando así el flujo de viajeros hacia la zona.

El gobernador del departamento, Erasmo Zuleta Bechara, subrayó que esta distinción representa una oportunidad estratégica para mostrar a Córdoba como un territorio turístico, productivo y cultural. Según el mandatario, el objetivo principal es abrir puertas para la población local y conectar a los empresarios con el mercado global.

“Venimos a atraer inversión y a consolidar un turismo que genere empleo, formalización y desarrollo en nuestros municipios”, afirmó la autoridad departamental, reiterando que la región está preparada para recibir al mundo gracias a su oferta integral.

Biodiversidad y patrimonio cultural en el escenario global

La propuesta que Córdoba llevará a la feria integra identidad, biodiversidad y encadenamientos productivos. Entre sus atractivos más destacados sobresalen las playas de San Bernardo del Viento, Moñitos, Puerto Escondido y San Antero.

Asimismo, se resaltarán ecosistemas estratégicos como la Bahía de Cispatá, la Ciénaga de Ayapel y los ríos Sinú y San Jorge. La región posee un alto potencial para el avistamiento de aves, especialmente mediante la Ruta de la Garza Agami, vinculada a los complejos de manglar.

Por su parte, la directora de Turismo y Artesanías de la Gobernación, Melissa Nieto, enfatizó que esta participación otorga una exposición privilegiada ante agencias de viajes, mayoristas y aerolíneas.

En sus declaraciones, Nieto señaló que ser el destino invitado es un reconocimiento al potencial del territorio y un mensaje de resiliencia y confianza. La agenda cultural incluirá eventos emblemáticos como la Feria Nacional de la Ganadería y el Festival Nacional del Porro, asegurando una experiencia completa para los 56.000 profesionales y 1.400 expositores que se reunirán en la gran cita de 2026.

La 45ª Vitrina Turística de ANATO se realizará oficialmente del 25 al 27 de febrero de 2026 en Corferias, Bogotá