Cerro Matoso advierte sobre riesgo de operación por solicitud de Canacol Energy de terminar contrato

Montería

A través de un extenso comunicado, la empresa Cerro Matoso expresó preocupación ante el riesgo de cese de operaciones como consecuencia de la solicitud de Canacol Energy de terminar los contratos vigentes de suministro de gas en el país, entre ellos el que mantiene con esta operación minero-industrial. “Canacol Energy provee cerca del 80% del gas natural utilizado en la operación, lo que compromete la continuidad de las actividades de Cerro Matoso producto de esta solicitud”, sostuvo la niquelera con presencia en el municipio de Montelíbano, sur de Córdoba.

“Esta medida, considerada por la empresa como improcedente y arbitraria, fue solicitada presuntamente por Canacol Energy ante una Corte de Alberta (Canadá) el 28 de abril, en el marco de un proceso de reestructuración organizacional, petición que será analizada por esta Corte”, agregó.

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Asimismo, señaló que “Cerro Matoso es una empresa minero-industrial ubicada en el sur de Córdoba, dedicada a la producción de níquel contenido en ferroníquel. En su proceso productivo el gas natural es un insumo crítico para la operación continua de sus equipos principales, que funcionan 24 horas al día. En particular, la empresa cuenta con dos hornos que deben mantenerse en operación para conservar su régimen térmico y garantizar su integridad estructural. Sin suministro de gas natural, estos equipos no pueden operar al no tener ningún tipo de sustituto”.

Impactos ante un posible cese de actividades por parte de Cerro Matoso:

La niquelera explicó que “un eventual cese de actividades de Cerro Matoso por falta de suministro de gas natural tendría un impacto irreversible para la empresa, el sur de Córdoba y el país. En 2025, la compañía generó más de 2.000 empleos, entre directos y contratistas; aportó al Estado colombiano $334.570 millones de pesos por conceptos de regalías e impuestos; y destinó más de $10.600 millones de pesos en programas sociales que han aportado a la reducción de pobreza en los hogares de las comunidades vecina”.

“Una eventual suspensión de la operación afectaría directamente la continuidad de programas y el bienestar de miles de familias en la región. Asimismo, existe el riesgo de afectaciones estructurales en los hornos, cuyas fallas podrían implicar costos estimados entre $550.000 millones y $730.000 millones cada uno, así como tiempos de reparación superiores a 10 meses. A esto se suma que, por cada día de suspensión de la operación, se estiman pérdidas cercanas a $1.000 millones para el país, asociadas, entre otros factores, a menores ingresos por impuestos y regalías”, aseguró.

Al tiempo, señaló que “se dejarían de producir aproximadamente 95 toneladas diarias, lo que representaría pérdidas para la empresa cercanas a $5.100 millones por día, además de la suspensión de contratos y de la adquisición de bienes y servicios por cerca de $1.800 millones diarios”.

“La compañía ha sostenido conversaciones con Canacol Energy durante los últimos meses y se encuentra en etapa de negociación buscando acuerdos y brindando apoyo en el marco de su situación financiera. Cerro Matoso manifiesta su sorpresa ante la solicitud de terminación del contrato de suministro de gas, poniendo en riesgo la seguridad y la integridad de equipos humanos y activos, así como el abastecimiento de poblaciones de la Costa Atlántica que se verían afectadas por importantes incrementos en los precios de las facturas de gas de los usuarios”.

Finalmente, Cerro Matoso expresó que “confía en que entidades como la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios velen por el respeto del orden público en la República de Colombia y los derechos de nuestros empleados, contratistas, comunidades y demás terceros que resultarían afectados con esta terminación en el marco del proceso de reestructuración de Canacol Energy”.