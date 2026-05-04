“MinEducación nos ha dado el registro calificado”: rector de Unicor sobre programa de Medicina

Montería

Después de 62 años, la Universidad de Córdoba anunció este 4 de mayo que el Ministerio de Educación Nacional dio el visto bueno al programa de Medicina en la ciudad de Montería, donde habría un cupo inicialmente para 40 estudiantes. El aval se habría otorgado a través de la resolución 0115 del 30 de abril de 2026.

“El Ministerio de Educación Nacional nos ha dado el registro calificado por 7 años para que la Universidad de Córdoba pueda ofertar el programa de Medicina (…) De los 40 cupos que nos autoriza el Ministerio para ofertar cada semestre, 20 cupos se los vamos a dar a los jóvenes rurales del departamento de Córdoba: a los mejores bachilleres. Esto es muy importante que tengan claridad, vamos a darle a los mejores bachilleres de cada subregión del departamento, de colegios públicos rurales”, dijo el rector de Unicor, Jairo Torres.

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¿Cómo se distribuirían los cupos autorizados?

“Vamos a dar en promedio tres estudiantes por subregión: la subregión del Bajo Sinú, la subregión de La Sabana, la subregión Costanera, Medio Sinú, la zona rural de Montería, el Alto Sinú y el San Jorge, ahí vamos a completar 20 o 21 cupos. O sea, la mitad de la oferta se la vamos a dar a esta población, obviamente, sobre el mérito, el indicador será la prueba Saber 11: los mejores puntajes Saber 11 de esos colegios. De allí, si un estudiante, por ejemplo, su mejor Saber 11 son 280 puntos, pues 280 puntos es el mejor y lo vamos a traer aquí; no va a pagar matrícula”, explicó el rector Torres.

“Los otros veinte son en general, recuerden que nosotros tenemos una política de inclusión. Entonces, 20 cupos serán lo que uno llamaría cupos diferenciales, esto para que el programa tenga el impacto social, porque si lo dejamos con una oferta normal, pues te van a llegar jóvenes de todo el país; es un programa muy apetecido, con puntajes altísimos. Entonces, si no hacemos un mecanismo de diferenciación, pues no vamos a lograr el impacto que, en principio, tiene el programa y sobre todo la universidad pública”, aseguró.

Asimismo, manifestó que “a nosotros el Ministerio nos financia el valor de la matrícula de seis millones de pesos. La formación de un estudiante por semestre cuesta doce millones de pesos, el resto lo asume la universidad con sus esfuerzos propios y con sus recursos propios. Eso es muy importante, sumado a todos los beneficios que un estudiante tiene en la universidad: sus almuerzos subsidiados y, si viene de zonas rurales, pues residencias universitarias. Es decir, le vamos a dar todo el acompañamiento a estos muchachos para que puedan permanecer aquí”.

¿Cuándo se ofertará el programa?

“A nosotros nos notificaron este acto administrativo el jueves 30 de abril, ya la oferta del segundo semestre había salido una semana anterior. En ese sentido, vamos a hacer un evento con todo el sector salud del departamento y de Montería para mostrarles el programa, el contenido del programa, la visión del programa, su malla curricular, su plan de estudios, sus énfasis. Queremos hacer una recepción aquí”, puntualizó el rector Torres.

“Segundo, vamos a hacer una convocatoria pública de mérito para tener un banco de hojas de vida de médicos de la más alta prestancia y formación académica que nos acompañen como profesores, incluyendo quien va a ser el coordinador del programa. Tenemos que conseguir un coordinador del programa de Medicina. Entonces, vamos a hacer la convocatoria para tener esas condiciones, eso es lo que vamos a proponernos ahora en este semestre, para tener todo dispuesto y el primer semestre del próximo año (2027)”, agregó.

Finalmente, resaltó que el programa tendría como distintivo los énfasis en enfermedades tropicales y salud preventiva. “Es decir, los médicos nuestros van a estar en las barriadas, van a estar en las zonas rurales, van a estar en las comunidades, una característica particular de la formación que vamos a hacer”.

Cabe recordar que la Unicor es la única universidad pública del departamento de Córdoba y sería la segunda en ofertar el programa de Medicina en esta sección del país.