Feria de la Ganadería 2026 en Córdoba: Agenda revela expansión cultural, deportiva y económica

Montería

Desde el Pueblito Cordobés en Montería, la Gobernación de Córdoba, en conjunto con los organizadores de la Feria Nacional de la Ganadería, socializó la agenda oficial para la edición 2026 de este evento, catalogado como una de las celebraciones más importantes del país y orgullo departamental.

La presentación estuvo dirigida a medios de comunicación y representantes gremiales, marcando el inicio de la cuenta regresiva para una feria que promete ser “más sólida, diversa y ambiciosa”, según lo expuesto durante el acto.

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, aseguró que la feria crece con más fuerza cada año y que 2026 marcará un nuevo hito.

“En 2026 vamos a demostrar que, trabajando unidos con los gremios y desde la Gobernación de Córdoba, somos capaces de construir una agenda ganadera, cultural y musical de alto nivel, que atraiga a más visitantes que en años anteriores y que siga posicionando a nuestro departamento en el mapa nacional e internacional”, expresó el mandatario.

Su visión subraya el diseño de una programación concebida para integrar a la familia, el sector productivo, el deporte, la cultura y el turismo, reafirmando a Córdoba como una región en crecimiento.

La directora de Turismo y Artesanías del departamento, Melissa Nieto, fue la encargada de desglosar la agenda oficial. Nieto manifestó que ya se cuenta con una programación variada, pensada para atraer visitantes, fortalecer el turismo y ofrecer experiencias para todos los públicos durante los diez días de celebración.

Entre las principales novedades se destaca la tercera edición del Bonche de Oro, evento que este año se amplía a tres días. Esta expansión permitirá una mayor participación de artistas y expresiones culturales, consolidándolo como uno de los eventos musicales y culturales más representativos de la feria.

Componente cultural e invitados

La gestora social de Córdoba, Valeria Vega, se refirió específicamente a este componente cultural. “Para mí es un gran orgullo poder hacer los Premios Bonche de Oro en el marco de la Feria Nacional de la Ganadería, porque es el espacio donde los 30 municipios de Córdoba pueden mostrar su potencial musical, su talento y la riqueza cultural que nos identifica”, afirmó.

Este énfasis en lo autóctono se complementa con la apuesta por la integración externa, anunciándose que los departamentos invitados serán Valle del Cauca y Bolívar, y el país invitado internacional será México, con el objetivo de fortalecer lazos culturales, económicos y turísticos.

En el ámbito deportivo, se confirmó el regreso de la Media Maratón Córdoba, una cita que busca atraer corredores de alto nivel y dinamizar tanto el sector deportivo como el turístico de la región. No obstante, el núcleo fundacional del evento mantiene su protagonismo. La feria contará con una exhibición ganadera de excelencia, que ratifica a Córdoba como potencia ganadera de Colombia, junto al tradicional Reinado Nacional e Internacional de la Ganadería, señalado como símbolo de identidad y tradición.

Uno de los componentes novedosos y de perfil económico para la edición 2026 será un foro internacional con enfoque en el modelo económico asiático. Este espacio está concebido como un ámbito de análisis, aprendizaje e innovación para impulsar el desarrollo económico del departamento. A esta actividad de alto nivel se suma, en contraparte, un concierto gratuito con artistas invitados, buscando el equilibrio entre la formación y el esparcimiento masivo.

Ganadería y belleza

La presentación oficial contó también con la participación de José Luis Buelvas Berrocal, presidente ejecutivo del Reinado Nacional e Internacional de la Ganadería, y Humberto Lora, presidente de Ganacorf. Su presencia acompañando el anuncio ratificó el compromiso del sector ganadero y de los aliados estratégicos para seguir consolidando una feria cada vez más representativa y con mayor proyección. Su respaldo institucional es fundamental para el engranaje operativo y temático del evento.

En su conjunto, la Feria Nacional de la Ganadería 2026 se proyecta como un evento integral que busca impulsar la economía, exaltar la identidad cordobesa y consolidar a Córdoba como destino de grandes eventos. La agenda revelada refleja una estrategia multifacética que trasciende lo puramente agropecuario para abarcar dimensiones culturales, deportivas, de negocios y de turismo.

La Gobernación de Córdoba y los organizadores han extendido desde ya la invitación a propios y visitantes para vivir una feria inolvidable, que pretende no solo celebrar la tradición, sino también trazar rutas de futuro para el departamento. El éxito de esta convocatoria se medirá finalmente en la capacidad de articular todos estos componentes en una experiencia cohesionada y de alto impacto regional.