Vitrina ANATO 2026: el turismo ya es el segundo renglón de la economía en Colombia

El turismo se ha venido fortaleciendo en los últimos años en el país. De hecho, hoy el turismo es el segundo renglón de la economía de Colombia y es la segunda fuente de divisas más importante para el país, pues recibe más de 11.000 millones de divisas que dejan los extranjeros cuando visitan Colombia.

Uno de los eventos más relevantes relacionados con el turismo en la región es la Vitrina de ANATO, que este año celebra su versión número 45 y que se realizará los días 25, 26 y 27 de febrero en el salón de Corferias, en Bogotá.

¿Qué es la vitrina de ANATO 2026?

Esta es una feria turística en la que se reúnen todos los actores de la cadena del sector turístico nacional e internacional para hacer negocios. De este gran encuentro, explica Cortés, salen los grandes planes y paquetes turísticos que luego se ofertan al público.

“La vitrina cumple 45 años de trayectoria en el país y en esta oportunidad vamos a tener un crecimiento del 13% en el área; nos tomamos todo el recinto de Corferias, 45 mil metros cuadrados y vamos a tener más de 45 países que van a tener representación en esta versión. Esperamos más de 56 mil ingresos, con un aumento del 8 % de presencia de profesionales del sector turístico y más de 1.600 empresas que van a estar de expositoras en el marco de esta feria turística, entre las que se encuentran agencias de viajes, hoteles, cruceros, aerolíneas, restaurantes, asistencia médica y todo el engranaje del sector turismo va a estar reunido por 3 días en Bogotá.”

¿Quién es el invitado especial en esta edición de la vitrina?

Esta es la segunda feria de turismo en el mundo y es la que marca la pauta de turismo en Latinoamérica. Aquí solamente se hacen negocios, no hay venta al público.

En esta oportunidad, hay un invitado especial nacional, que es el Caribe mexicano, que es un destino muy importante. “México y Colombia han tenido estrecho relacionamiento en materia turística, a pesar de las dificultades que se han tenido con algunos casos específicos por los ingresos. Con esta invitación, se abre una oportunidad para estrechar esa relación bilateral”, explicó Cortés.

También se tendrá a Córdoba como otro de los grandes invitados especiales en esta vitrina. Recordemos que este departamento ha sido uno de los más afectados por el frente frío que llegó con fuertes lluvias al país y que, en este caso, causó el desbordamiento del río Sinú y que dejó a miles de familias sin casa y damnificadas. “Vemos que este es un gran momento para que la industria turística, a través de la vitrina, pueda darle ese apoyo a la región que tanto necesita en este momento”, indicó Cortés.

Finalmente, entre las novedades de esta vitrina, estarán los nuevos invitados y expositores. Cada año, se viene aumentando el número de visitantes, países y empresas que acompañan esta feria de turismo en el país. Para este año, habrá expositores de Andorra, Egipto, Marruecos, España, Reino Unido, Pakistán, Uzbekistán, Turquía, Camboya, Tailandia y más…

“Esta cantidad de expositores nos monta en el mapa internacional del mundo, donde ven que hay un spot importante en Colombia, que es la vitrina turística de ANATO”, indicó su presidenta.

ANATO impulsa el turismo de todos los territorios del país

La vitrina de ANATO se ha convertido en una plataforma clave para que cualquier destino turístico tenga más reconocimiento y visibilidad. Su reconocimiento y éxito han hecho que diferentes municipios se sientan más interesados en participar. Por esta razón, desde ANATO se ha buscado abrir esos espacios para que cada territorio del país tenga su momento de brillar en esta feria de turismo.

“Cada vez más municipios se han dado cuenta de las posibilidades y beneficios que pueden conseguir al presentarse en esta vitrina de ANATO”, indicó Paula Cortés.

Desde este lugar, tienen la oportunidad de vender sus servicios turísticos. Como cuenta Cortés, ANATO, con el apoyo del ministerio de Fontur, ha logrado llegar a muchos municipios del país para capacitar justamente a las poblaciones y conseguir que vendan sus productos turísticos de la mejor manera.

“Luego, los llevamos a unas ruedas de negocios a nivel internacional, para que puedan llevarse ese portafolio de servicios turísticos a todas las ferias del mundo en las que participamos de la mano de Fontur y Procolombia”, indicó.

