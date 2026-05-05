“Aquí tenemos que hacer minga no solamente para decidir, sino para cuidar el voto”: Aida Quilcué
La fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda hizo un recorrido por el departamento de Córdoba este 4 de mayo
Montería
Desde la ciudad de Montería, la senadora Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, propuso una minga para “cuidar el voto” de cara a las elecciones previstas para el 31 de mayo.
“Hoy, como mujer indígena, no solamente represento a la población indígena, a los 115 pueblos indígenas, represento también al campesinado, a la afrocolombianidad, a las mujeres, a los jóvenes, a los más excluidos que históricamente nos han dejado en el más completo abandono. Decirles que seguiremos con este proyecto del cambio que ha dejado o que deja el presidente Gustavo Petro. Seguiremos esa lucha, ese legado, porque este proyecto político es de transformación y de cambios”, expresó en ante más de 400 personas que se dieron cita en la sede de la Asociación de Maestros de Córdoba (Ademacor), este 4 de mayo.
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“No nos desanimemos. Invito a todos y a todas para que vayamos a multiplicar este voto, pero no un voto comprado, no un voto obligado, sino un voto libre, consciente y democrático. Las y los invito también para que cuidemos el voto, porque puede haber fraude electoral, y aquí tenemos que hacer minga no solamente para decidir, sino para cuidar el voto”, agregó.
Aida Quilcué estuvo en el municipio de San Andrés de Sotavento y finalizó su recorrido por Córdoba en Montería, donde resaltó que será una de las fieles defensoras del sombreo vueltiao’, elemento insignia del departamento, especialmente del municipio de Tuchín.
Claudia Hernández
Periodista-Estudiante de Noveno Semestre de Derecho de la Universidad del Sinú. Ha trabajado en CNC...