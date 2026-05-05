“Aquí tenemos que hacer minga no solamente para decidir, sino para cuidar el voto”: Aida Quilcué

Montería

Desde la ciudad de Montería, la senadora Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, propuso una minga para “cuidar el voto” de cara a las elecciones previstas para el 31 de mayo.

“Hoy, como mujer indígena, no solamente represento a la población indígena, a los 115 pueblos indígenas, represento también al campesinado, a la afrocolombianidad, a las mujeres, a los jóvenes, a los más excluidos que históricamente nos han dejado en el más completo abandono. Decirles que seguiremos con este proyecto del cambio que ha dejado o que deja el presidente Gustavo Petro. Seguiremos esa lucha, ese legado, porque este proyecto político es de transformación y de cambios”, expresó en ante más de 400 personas que se dieron cita en la sede de la Asociación de Maestros de Córdoba (Ademacor), este 4 de mayo.

“No nos desanimemos. Invito a todos y a todas para que vayamos a multiplicar este voto, pero no un voto comprado, no un voto obligado, sino un voto libre, consciente y democrático. Las y los invito también para que cuidemos el voto, porque puede haber fraude electoral, y aquí tenemos que hacer minga no solamente para decidir, sino para cuidar el voto”, agregó.

Aida Quilcué estuvo en el municipio de San Andrés de Sotavento y finalizó su recorrido por Córdoba en Montería, donde resaltó que será una de las fieles defensoras del sombreo vueltiao’, elemento insignia del departamento, especialmente del municipio de Tuchín.