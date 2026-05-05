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05 may 2026 Actualizado 16:34

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Montería

Tres personas muertas y una menor herida deja grave accidente de tránsito en la vía Cereté – Ciénaga

Las víctimas se movilizaban en una motocicleta y eran miembros de una misma familia

Accidente de tránsito (GettyImages - referencia)

Accidente de tránsito (GettyImages - referencia) / Jaromir

Accidente de tránsito (GettyImages - referencia)

Montería

La Policía Metropolitana de Montería confirmó la muerte de tres personas (miembros de una misma familia) tras un grave accidente de tránsito registrado en horas de la noche del pasado 4 de mayo en la vía Cereté – Ciénaga de Oro, a la altura del sector Las Américas, en Córdoba.

Las víctimas fueron un hombre de 53 años, una mujer de 49 años y un menor de 11 años; quedando lesionada una menor de 06 años, quien fue trasladada al municipio de Cereté, donde se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)”, informaron las autoridades.

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Asimismo, revelaron que “el accidente se presentó cuando los fallecidos se movilizaban en una motocicleta y chocan con un vehículo tipo automóvil que se desplazaba en contravía. El conductor del vehículo es un hombre de 25 años, quien se desplazaba desde la ciudad de Sincelejo hacia Montería, precisó que se había perdido y que no se había dado cuenta que iba en contravía”.

“Al momento del accidente la población del sector intentó linchar al conductor, quien finalmente fue protegido y trasladado hacia el municipio de Cereté”, agregaron.

Finalmente, la Policía dejó al hombre a disposición de las autoridades judiciales competentes por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio culposo. “Además, al hombre se le hizo valoración médica (examen físico – clínico) y se habría determinado que aún no hay certeza de que se movilizaba en estado de alcoholemia”.

Claudia Hernández

Claudia Hernández

Periodista-Estudiante de Noveno Semestre de Derecho de la Universidad del Sinú. Ha trabajado en CNC...

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