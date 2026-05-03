Autoridades alertan por la continuidad de lluvias en el departamento de Córdoba

Montería

La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS, advirtió que, según los pronósticos del IDEAM las lluvias del 2 de mayo se presentaron entre moderadas y fuertes en diferentes sectores del territorio, en el marco de las condiciones atmosféricas inestables a nivel nacional. En ese sentido, informó que en Córdoba se mantiene instalado un Puesto de Mando Unificado (PMU) para monitorear el comportamiento de los ríos Sinú, San Jorge y Canalete.

“De igual manera, con base en el monitoreo de la red de estaciones hidrometeorológicas de la CVS, se han registrado acumulados significativos de precipitación durante la jornada del 02 de mayo de 2026, evidenciando una distribución espacial heterogénea de las lluvias, con valores representativos en diferentes municipios del departamento”, informó la CVS.

“Estos registros permiten identificar la ocurrencia de eventos de precipitación de intensidad moderada a fuerte, con acumulación importante en cortos periodos de tiempo, lo cual incrementa la susceptibilidad a afectaciones de tipo hidrológico en el territorio”, sostuvieron las autoridades ambientales.

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Pese a lo establecido, las autoridades informaron que no hay afectación por inundación en el departamento.

Las lluvias continuarán, según los pronósticos:

“En el marco del Puesto de Mando Unificado (PMU) departamental, y con base en la información suministrada por el IDEAM, se indicó que estas condiciones de precipitación persistirán entre el sábado 02 de mayo y el lunes 04 de mayo de 2026, manteniendo un comportamiento variable con eventos de intensidad moderada a fuerte. Desde el punto de vista técnico, la situación actual responde a la interacción de sistemas atmosféricos de baja presión, alta disponibilidad de humedad y procesos de convergencia, lo cual favorece la formación de nubosidad y precipitaciones continuas en el departamento”, manifestó la CVS.

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Recomendaciones a la comunidad:

• Mantener especial atención al comportamiento de los niveles de los ríos, caños y quebradas.

• Realizar monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas.

• Se exhorta a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD), mantener activos sus esquemas de monitoreo y seguimiento.

• Restringir actividades marítimas cuando las condiciones lo ameriten y asegurar las embarcaciones.

• Realizar seguimiento a posibles afectaciones en ecosistemas estratégicos costeros y cuerpos de agua asociados.

• Mantener comunicación permanente con las autoridades marítimas y organismos de socorro.

• Acatar las recomendaciones oficiales emitidas por las autoridades competentes.

• Vigilar zonas costeras críticas y asegurar techos e infraestructura liviana.