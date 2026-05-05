Estas son las alertas en Córdoba ante posible ingreso de una onda tropical al país

Montería

La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CAR - CVS), informó que, de acuerdo con el seguimiento meteorológico se estima la llegada de la primera onda tropical del año 2026 en los próximos días, fenómeno que generaría condiciones de humedad, nubosidad y lluvias. “El departamento de Córdoba se encuentra entre las zonas que podrían registrar precipitaciones, las cuales se presentarían principalmente en horas de la tarde como resultado de condiciones locales de inestabilidad atmosférica”, precisó.

“Si bien las proyecciones indican que la perturbación podría debilitarse antes de tocar el territorio nacional, la CVS considera necesario mantener un estado de atención preventiva, toda vez que las lluvias asociadas a este tipo de sistemas pueden generar situaciones de riesgo en zonas con historial de inundaciones, deslizamientos y afectaciones a cauces hídricos en la región”, agregó la CAR – CVS.

Más información Autoridades alertan por la continuidad de lluvias en el departamento de Córdoba

“En ese sentido, la CVS hace un llamado a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) del departamento para activar sus planes de contingencia, revisar el estado de drenajes, rondas de ríos, ciénagas y áreas de alta vulnerabilidad, y fortalecer los mecanismos de comunicación con las comunidades en riesgo”, puntualizó.

Actualmente, el departamento registra una alerta roja en el municipio de Ayapel, donde el río San Jorge presenta altos niveles en la cuenca baja. Además, la zona se encontraría afectada por el ingreso de agua a través del boquete ‘Caregato’ en el río Cauca.

Mientras, en los municipios de Puerto Libertador y Tierralta hay alerta roja por posibles deslizamientos de tierra.