la Inteligencia artificial y el futuro de lo humano

La Inteligencia Artificial ya no es ciencia ficción, es nuestra realidad. El desarrollo y crecimiento de la IA, puede llevarnos a pensar que lo que hacemos a nivel personal, social y profesional tiende a cambiar en sus ejecuciones. ¿Estamos construyendo el futuro o programando nuestra propia obsolescencia?

¿La IA transformará lo que significa ser humano?