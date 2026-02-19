Formar personas antes que algoritmos, la apuesta de Indra por la IA

Iovania Peñaloza, gerente de Arquitectura de Talento de Indra, afirmó en el marco del lanzamiento del centro de excelencia Nova IA, que liderar procesos de transformación con inteligencia artificial es “emocionante y retador” pues no se trata solo de tecnología, sino de abrir oportunidades reales de formación. Para ella, la IA solo es posible si se forman nuevos talentos y se integran la academia, el gobierno y la industria en un mismo propósito.

En su intervención, explicó que la adopción de esta herramienta debe ser ética, práctica y centrada en las personas, combinando laboratorios reales, desarrollo de power skills y alianzas estratégicas con la academia y el sector productivo. En ese contexto, destacó el papel de Nova IA como un articulador clave para acelerar la transformación del país.

Aquí la entrevista completa: