“La IA necesita talento curioso, no solo expertos”: Patricio Espinosa
Datos, ética y formación práctica: los perfiles que marcarán el futuro de la inteligencia artificial en Colombia, según IBM.
Patricio Espinosa, gerente general de IBM para Colombia, explicó en el lanzamiento oficial de Nova IA que los perfiles más demandados en los próximos años serán científicos de datos, ingenieros y arquitectos de inteligencia artificial; así como expertos en gobernanza, ética y ciberseguridad. Más allá de los cargos técnicos, subrayó el experto, las empresas buscan personas con curiosidad, disposición al aprendizaje y capacidad de adaptación: “el mundo está cambiando muy rápido y hay que formarse constantemente”
Espinosa destacó que la transformación solo es posible desde la colaboración entre sector privado, academia y Estado. En ese orden de ideas, se refirió a iniciativas como SkillsBuild, con la que IBM ha formado a decenas de miles de personas en Colombia. Para él, centros como Nova IA permiten acelerar la formación práctica con modelos más ágiles, proyectos reales y co creación, reduciendo brechas de talento y convirtiendo la IA en una verdadera ventaja competitiva para el país.
