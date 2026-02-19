“Falta orden para que la IA tenga más impacto”: Juan Arturo Nolazco

Juan Arturo Nolazco llamó a definir con claridad la estrategia antes de implementar IA y destacó la necesidad de una gobernanza ética que garantice proyectos responsables y sostenibles. | Foto: Caracol Radio

Durante la presentación oficial de Nova IA, el académico aseguró que la inteligencia artificial ya genera impacto, pero su implementación apresurada, especialmente tras el auge de la IA generativa, ha dejado vacíos estratégicos. Para él, las organizaciones deben “respirar profundo” y definir con claridad cómo la tecnología aporta valor, qué cambios requiere la estructura interna y que capacitaciones están realmente alineadasa con los objetivos de negocio.

También subrayó la importancia de la gobernanza ética y de contar con comités que revisen los proyectos antes de su implementación, especialmente tras los primeros problemas derivados de datos desbalanceados. Desde la academia, explicó, los centros de excelencia deben actuar como un “ojo externo” que conecte investigación, formación y necesidades reales de las empresas.

Vea la entrevista completa: