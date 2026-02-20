Ibagué presentó plataforma en la que se podrá conocer toda la agenda cultural y de eventos

Ibagué

La Alcaldía de Ibagué realizó el lanzamiento oficial de la plataforma web ‘Descubre Ibagué’, una apuesta estratégica que permitirá organizar y centralizar la oferta turística del municipio en un solo entorno digital, facilitando la conexión entre visitantes y empresarios locales. Los ciudadanos encontrarán toda la información en el portal https://turismo.ibague.gov.co/.

Esta nueva herramienta responde a las dinámicas actuales del turismo, donde los viajeros planifican sus experiencias desde dispositivos móviles y requieren información clara, confiable y actualizada.

“Quiero decirles que esta plataforma no es de la administración, es de ustedes, es de los ibaguereños, es la manera de mostrar lo que somos. Esta plataforma tiene que hacer parte de todos, tenemos que visibilizarla todos, también ustedes que son el sector más importante”, indicó la alcaldesa Johana Aranda.

Este sitio web nace como la vitrina oficial del sector turístico, diseñada para fortalecer el posicionamiento digital del municipio y ampliar las oportunidades comerciales de empresarios y operadores.

“Vamos a encontrar allí toda la agenda de los eventos, las rutas turísticas y además todos los sitios, no solamente hoteles y restaurantes sino también las tiendas de especialidad de café. Adicional la agenda del sector privado, van a poder comprar los paquetes turísticos, todo en un mismo lugar”, manifestó Naydú Romero, secretaria Desarrollo Económico.

A través de este espacio virtual, los hoteles podrán registrar y promocionar sus servicios, los restaurantes podrán visibilizar su propuesta gastronómica, los operadores turísticos podrán destacar sus experiencias, los organizadores de eventos podrán publicar su agenda y los visitantes podrán encontrar en un solo lugar todo lo que ofrece la ciudad.

Cabe resaltar que los primeros resultados ya comienzan a evidenciarse en el sector privado, donde empresarios han encontrado nuevas oportunidades de conexión comercial a través de la herramienta.

“Fuimos de los primeros en estar y ha sido una experiencia realmente importante y valiosa, ya que nos han estado contactando empresarios de Bogotá que hacen turismo internacional tratando de conocer la oferta turística. Así que la invitación es para que los empresarios de la ciudad se vinculen a esta página, presenten su oferta y encuentren una herramienta realmente útil, importante y práctica en la labor más importante de todo este proceso que se llama comercialización”, sostuvo Fernando Ramírez, Operador de Turismo Con-ciencia.