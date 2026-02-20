Alcalde de Briceño pide investigar panfleto de disidencias Farc con amenazas en su contra

Briceño, Antioquia

El alcalde de Briceño, José Noé Espinosa, solicitó formalmente a la Fiscalía General de la Nación que adelante una investigación integral tras la circulación de un panfleto intimidatorio atribuido al Bloque Magdalena Medio, frente 36 de las disidencias de alias Calarcá, en el que se le señala de presuntos vínculos con el Clan del Golfo.

En un comunicado oficial, el mandatario rechazó de manera categórica las acusaciones y aseguró que son “absolutamente falsas” y carecen de sustento probatorio. Pidió a las autoridades que investiguen no solo el origen y la autoría del panfleto, sino también su propia actuación como servidor público.

“Rechazo enérgicamente cualquier intento de instrumentalizar el dolor generado por hechos violentos en nuestro municipio para sembrar odio, desinformación o deslegitimar a la administración municipal”, señala el comunicado.

Espinosa afirmó que durante su trayectoria en el servicio público ha actuado con apego a la Constitución y la ley, y subrayó que bajo ninguna circunstancia ha promovido o tolerado la presencia de grupos armados ilegales.

Violencia en Briceño

La solicitud ante la Fiscalía se da en un contexto de creciente tensión en Briceño y el resto del norte antioqueño, donde las autoridades han intensificado operaciones contra estructuras armadas, lo que ha agudizado la disputa criminal en la zona.

El alcalde reiteró su compromiso con la institucionalidad y la transparencia, e insistió en que será la justicia la que esclarezca los hechos y determine responsabilidades frente a las amenazas y señalamientos en su contra por parte del grupo armado.