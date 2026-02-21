ELN coloca explosivo en vía de Arauca y en Guaviare hay combates con disidencias

ELN coloca explosivo en vía de Arauca y Ejército Nacional lo destruyó de manera controlada

ORDEN PÚBLICO

Guerrilleros del ELN colocaron otro artefacto explosivo en la vía que comunica al municipio de Tame con la ciudad de Arauca. Tropas de la Brigada18 del Ejército Nacional lograron la ubicación y destrucción controlada.

“Este nuevo hecho confirma, una vez más, el actuar criminal del ELN, que insiste en sembrar terror sobre los principales ejes viales del departamento de Arauca”, indicó la octava división del Ejército.

Combates en Guaviare

Se reportan combates en zona rural de San José del Guaviare, sector de Caño Mosco, entre el Ejército Nacional y guerrilleros de la estructura criminal Jorge Briceño Suárez, de las disidencias de alias ‘Calarcá’. Se reporta varios soldados heridos.

Menores recuperados de las filas guerrilleras

En el marco de las operaciones militares sostenidas que se desarrollan en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, tropas del Ejército Nacional lograron la recuperación de cuatro menores de edad que integraban las filas guerrilleras al servicio de alias ‘Marlon’.

Los adolescentes, entre los 14 y 17 años, se acercaron a las tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 8 de la Tercera Brigada, manifestando su intención de abandonar esta estructura ilegal.

Indicaron que habrían permanecido más de un año y medio vinculados de manera obligada a esta estructura armada ilegal, tras haber sido reclutados forzosamente en zona urbana de las ciudades y municipios del suroccidente

Durante el procedimiento, además de la recuperación de los menores, las tropas incautaron un arma larga marcada con las iniciales de la estructura criminal, un proveedor y 28 cartuchos de diferentes calibres, material que fue dejado a disposición de la autoridad competente.