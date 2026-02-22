Posible caso de sarampión en Colombia: ¿por qué preocupa que sea el primero en diez años?

El pasado 21 de febrero, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS) informaron que se investiga un caso sospechoso de sarampión en un hombre de 30 años con antecedente de viaje internacional.

A través de un comunicado, el MinSalud aclaró que el caso todavía se encuentra en estudio y no está confirmado: “Las autoridades de salud están siguiendo los protocolos establecidos para realizar las pruebas y determinar el diagnóstico”, precisó.

Como el caso no está confirmado, las autoridades sanitarias pidieron a la ciudadanía informarse únicamente a través de los canales oficiales mientras se conocen los resultados definitivos.

También se hizo un llamado a padres, cuidadores, personal de salud y viajeros a verificar y completar sus esquemas de vacunación y a acudir a los servicios médicos ante síntomas como fiebre y erupción cutánea.

¿Qué se sabe del posible paciente de sarampión?

El posible paciente de sarampión, quien fue reportado en Bogotá, se encuentra “estable y bajo seguimiento médico” y, por el momento, el INS realiza el análisis de una segunda muestra y pruebas complementarias.

Con base en estos estudios, se establecerá el diagnóstico definitivo en los próximos días.

Para llevar a cabo estos análisis, Colombia aplica un algoritmo de diagnóstico basado en criterios clínicos, epidemiológicos y de laboratorio antes de confirmar oficialmente un caso. Esto significa que debe llevarse a cabo una verificación exhaustiva de muestras y antecedentes de viaje.

¿Por qué preocupa un posible caso de sarampión en Colombia?

En caso de que este posible caso de sarampión se confirme, sería el primero importado en los últimos diez años, pues la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) declararon a Colombia país libre de sarampión autóctono el 24 de enero de 2014.

Según la OMS, el sarampión es una “enfermedad vírica sumamente contagiosa y grave que se transmite por el aire y puede causar complicaciones graves e incluso provocar la muerte”.

Además, las autoridades sanitarias hicieron un llamado especial a viajeros con destino a países con casos recientes de sarampión como México, Canadá y Estados Unidos, pues la OPS emitió una alerta epidemiológica este mes por el aumento de contagios en la región.

¿Se puede prevenir el sarampión?

Las autoridades recordaron que, a pesar de que el sarampión es una enfermedad “altamente contagiosa”, también es prevenible mediante la vacunación.

De hecho, informaron que las dosis contra el sarampión y la rubéola están disponibles en Colombia de manera gratuita en más de 3.000 puntos en todo el país. La OMS también ha dicho que la vacunación frente al sarampión evitó casi 59 millones de muertes entre 2000 y 2024.

“Aunque existe una vacuna segura y costoeficaz, se estima que en 2024 se produjeron 95.000 muertes por sarampión en todo el mundo, en su mayoría niños menores de cinco años no vacunados o sin la pauta completa”, alertó la OMS.

