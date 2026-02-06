Sarampión: OPS lanza alerta epidemiológica en América por persistencia de casos

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta epidemiológica por sarampión para América ante lo que identifica como una baja respuesta para frenar la transmisión de la enfermedad.

En esta alerta se pide intensificar las actividades de vigilancia epidemiológica y vacunación con el objetivo de proteger a las comunidades vulnerables.

Los casos no bajan

En la alerta se indica que los casos y brotes identificados en la región tienen una persistencia elevada, esto sumado a un contexto de aumento sostenido de los casos a lo largo del 2025.

La preocupación se centra en que en los últimos cinco años no se había identificado un aumento similar y la tendencia parece continuar en lo que va del 2026.

Ante esto, la OPS “recomienda fortalecer la vigilancia y la búsqueda activa de casos, incluido el diagnóstico por laboratorio, implementar actividades complementarias de vacunación para cerrar brechas de inmunidad, y garantizar una respuesta oportuna ante cualquier caso sospechoso”.

Aumentan casos de sarampión y varicela en EE.UU. por movimiento antivacuna / SAVO PRELEVIC Ampliar

Las cifras en la región

Según las cifras de la OPS registradas en 2025, en la región se notificaron 14.891 casos confirmados en trece países:

México (6.428 casos, incluyendo 24 defunciones)

(6.428 casos, incluyendo 24 defunciones) Canadá (5.436 casos, incluyendo 2 defunciones)

(5.436 casos, incluyendo 2 defunciones) Estados Unidos (2.242 casos, incluyendo 3 defunciones)

(2.242 casos, incluyendo 3 defunciones) Bolivia (597 casos)

(597 casos) Paraguay (49 casos)

(49 casos) Belice (44 casos)

(44 casos) Brasil (38 casos)

(38 casos) Argentina (36 casos)

(36 casos) Uruguay (13 casos)

(13 casos) Perú (5 casos)

(5 casos) Costa Rica (1 caso),

(1 caso), El Salvador (1 caso)

(1 caso) Guatemala (1 caso)

Estas cifras implican un aumento de 32 veces respecto a los 466 casos registrados en 2024.

Luego, durante las primeras tres semanas del 2026, se registraron 1031 casos en siete países:

Estados Unidos (171)

México (740)

Canadá (67)

Guatemala (41)

Bolivia (10)

Chile (1)

Uruguay (1)

Falta de vacunación

Según los datos que ha recibido la OPS, "entre los casos confirmados con información disponible, el 78% no estaba vacunado y en el 11% el antecedente de vacunación era desconocido".

A su vez se resalta que la mayor proporción de casos ocurrió entre adolescentes y adultos jóvenes, pero la mayor incidencia ocurrió (en orden) en menores de un año, niños de 1 a 4 años y 5 a 9 años.

¿Y en el mundo?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que, a nivel global y durante 2025, se notificaron más de 552.000 casos sospechosos de sarampión en 179 países, de los cuales cerca del 45% (247.623) fueron confirmados.

Para la OMS esto “refleja un resurgimiento global de la enfermedad en un contexto de brechas persistentes de inmunización”.

Preocupación por eventos masivos

La OPS indica que “en el contexto de la Copa Mundial de Fútbol 2026 y otros eventos masivos con alta movilidad de personas, se recomienda a los países incrementar la sensibilidad de su sistema de vigilancia mediante la implementación de búsquedas activas, a fin de detectar oportunamente la ausencia o presencia de casos de sarampión y rubéola”.